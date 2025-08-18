Купити хороший смартфон і заощадити: топ 3 телефони, які замінять iPhone 16e (фото)

Модель iPhone 16e — досить вдалий вибір для тих, хто хотів би собі більш бюджетний смартфон Apple. Але не поспішайте з покупкою — можна знайти дещо краще.

Незважаючи на нижчу ціну і зручність, iPhone 16e — все-таки не ідеальний телефон, пише slashgear.com. Щоб зробити його дешевшим, Apple відмовилася від багатьох функцій, включно з флагманською надширококутною камерою. Видання дає власні рекомендації, який телефон можна купити замість iPhone 16e. Наприклад, його можна замінити іншими моделями iPhone — але не тільки ними.

iPhone 14 Pro

Експерти кажуть, що немає сенсу купувати iPhone 16e, якщо можна придбати майже за ті ж гроші Pro-версію. На їхню думку, iPhone 14 Pro перевершує 16e практично за всіма параметрами.

Зокрема, у iPhone 14 Pro є надширококутний об'єктив і 3-кратний телеоб'єктив. І навіть якщо порівнювати основні камери, різницю одразу помітно: iPhone 14 Pro оснащений набагато більшим сенсором розміром 1/1,28 дюйма з розміром пікселя 1,22 мкм (тоді як у 16e — сенсор розміром 1/2,55 дюйма з розміром пікселя 0,7 мкм). Таким чином, хоча в обох смартфонів роздільна здатність 48 мегапікселів, камера 14 Pro пропускає більше світла і забезпечує більш високу якість зображення.

Модель iPhone 14 Pro Фото: Technizo Concept

iPhone 14 Pro також виграє в плані дисплеїв. Обидва пристрої оснащені OLED-дисплеями з сертифікацією XDR Retina, хоча 14 Pro — перший iPhone з дисплеєм ProMotion 120 Гц для більш плавної анімації. У 14 Pro також є перевага за яскравістю: заявлена максимальна яскравість становить 2000 ніт, а виміряна — 1791 ніт, порівняно з 1200 ніт у 16e.

iPhone 15

6,1-дюймовий OLED-екран звичайного iPhone 15 досить великий для більшості користувачів. Порівняно з дисплеєм 16e, він має практично таку саму роздільну здатність, але набагато вищу пікову яскравість — 2000 ніт.

Модель iPhone 15 Фото: cnet.com

Процесор A18 з Apple Intelligence у 16e, звісно, потужніший, але з іншого боку, і A16 Bionic непогано справляється, забезпечуючи достатню продуктивність для безперебійної роботи.

Модель Google Pixel 9a Фото: phonearena.com

Google Pixel 9a

Не всі користувачі готові перейти на Android після iPhone, але в цьому випадку такий перехід виправданий. Pixel 9a — відмінний телефон з поліпшеними характеристиками, у нього є сім років обіцяних оновлень ПЗ і чудова система камер.

Наприклад, Pixel 9a оснащений двома камерами — 13-мегапіксельною надширококутною і 48-мегапіксельною основною. Вони забезпечують реалістичні знімки з чудовим передаванням кольору, а 13-мегапіксельна фронтальна камера робить найкращі групові селфі завдяки ширшому куту огляду.

