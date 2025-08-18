MacBook станет народным: что известно про самый доступный ноутбук Apple (фото)

Apple готовит к выходу бюджетный ноутбук, оснащенный процессором из iPhone. Новинка подойдет для базовых задач и продвинет в массы премиальную линейку лэптопов бренда.

По слухам, начальная цена устройства составит $699, с учебной скидкой — $599. Аппарат ориентирован на студентов и предложит максимум эффективности за относительно небольшие деньги. Старт массового производства ожидается к концу 2025 года, а поставки — в начале 2026-го. Новой информацией о гаджете поделилось издание DigiTimes.

Ключевая особенность ноутбука — мобильный процессор A18 Pro, знакомый по iPhone 16 Pro. В сложных задач чип будет уступать десктопным аналогам, но по энергоэффективности решение выигрывает. То есть такой MacBook будет долго работать от батареи. Информаторы сообщают о компактной диагонали дисплея — 12,9 дюйма, что чуть меньше, чем у MacBook Air 13,6". Ожидается, что сама матрица будет попроще, чем в модели Air на M4: ниже яркость и разрешение, но все еще приличное качество картинки для учебы и офисных задач.

Ноутбук MacBook Фото: slashgear.com

Конфигурации памяти и накопителя пока не раскрыты. Инсайдеры допускают, что базовая версия получит 8 ГБ ОЗУ и 128–256 ГБ хранилища. На уровне интерфейсов возможны ограничения: мобильная платформа не поддерживает Thunderbolt, поэтому через порт USB-C нельзя будет подключить внешние мониторы. Ставку делают в том числе на ИИ-функции. Несмотря на заметное отставание от чипов M-серии по производительности, A18 Pro поддерживает Apple Intelligence. А значит, инструменты для обработки текста и изображений, а также будущая умная Siri, наверняка будут доступны на бюджетном MacBook.

Расцветки корпуса будут разнообразными. Помимо классического серого оттенка, в утечках фигурируют розовый, синий и желтый. По части габаритов и веса лэптоп будет сопоставим с миниатюрным MacBook Air.

Впервые о разработке новинки сообщил авторитетный аналитик Мин Чи Куо.