MacBook стане народним: що відомо про найдоступніший ноутбук Apple (фото)

Apple готує до виходу бюджетний ноутбук, оснащений процесором з iPhone. Новинка підійде для базових завдань і просуне в маси преміальну лінійку лептопів бренду.

З чуток, початкова ціна пристрою складе $699, з навчальною знижкою — $599. Апарат орієнтований на студентів і запропонує максимум ефективності за відносно невеликі гроші. Старт масового виробництва очікується до кінця 2025 року, а поставки — на початку 2026-го. Новою інформацією про гаджет поділилося видання DigiTimes.

Ключова особливість ноутбука — мобільний процесор A18 Pro, знайомий за iPhone 16 Pro. У складних завданнях чіп поступатиметься десктопним аналогам, але за енергоефективністю рішення виграє. Тобто такий MacBook буде довго працювати від батареї. Інформатори повідомляють про компактну діагональ дисплея — 12,9 дюйма, що трохи менше, ніж у MacBook Air 13,6". Очікується, що сама матриця буде простішою, ніж у моделі Air на M4: нижча яскравість і роздільна здатність, але все ще пристойна якість картинки для навчання та офісних завдань.

Ноутбук MacBook Фото: slashgear.com

Конфігурації пам'яті та накопичувача поки не розкрито. Інсайдери припускають, що базова версія отримає 8 ГБ ОЗП і 128-256 ГБ сховища. На рівні інтерфейсів можливі обмеження: мобільна платформа не підтримує Thunderbolt, тому через порт USB-C не можна буде підключити зовнішні монітори. Ставку роблять зокрема на ШІ-функції. Незважаючи на помітне відставання від чіпів M-серії за продуктивністю, A18 Pro підтримує Apple Intelligence. А отже, інструменти для опрацювання тексту і зображень, а також майбутня розумна Siri, напевно, будуть доступні на бюджетному MacBook.

Забарвлення корпусу будуть різноманітними. Крім класичного сірого відтінку, у витоках фігурують рожевий, синій і жовтий. За габаритами і вагою лептоп можна буде порівняти з мініатюрним MacBook Air.

Вперше про розробку новинки повідомив авторитетний аналітик Мін Чі Куо.