В Украине показали шестиствольный перехватчик "Хищник shooter": какие дроны РФ под угрозой

Украинский FPV-дрон перехватчик "Хищник" от компании 3DTech, вооруженный шестиствольной установкой "Shoter" позволяет украинским военным поражать вражеские беспилотники различного типа прямо в воздухе.

По принципу работы систему сравнивают с ружьем-дробовиком 12 калибра. Инженер компании-разработчика 3DTech Антон Возный рассказал подробности журналистам издания "Укринформ".

Изобретатели установили установку "Shoter" на обычный FPV-дрон с 10-дюймовой рамой. Внутрь шести стволов устанавливаются специальные заряды с дробью. Система имеет три режима стрельбы: одиночные выстрелы, очередь и залп из всех стволов сразу. Главным преимуществом разработчики называют абсолютное отсутствие отдачи, что позволяет дрону стабильно держаться в воздухе во время атаки целей.

По словам Антона Возного, "Хищник Shoter" может сбивать FPV-дроны, разведывательные коптеры типа DJI Mavic, разведывательные беспилотники самолетного типа. В некоторых случаях можно также атаковать живую силу ВС РФ.

В 3DTech отметили, что досы совершенствуют конструкцию системы "Хищник Shoter", чтобы украинские военные получили максимально эффективное оружие.

3DTech уже серийно производит линейку дронов "Хищник REBOFF", которые Минобороны кодифицировало в мае 2025 года. Они используют катушки с оптоволокном длиной от 10 до 20 км и развивают скорость до 143 км/ч. Первые образцы поступили в армию в 2024 году.

Ранее сообщалось об украинских дронах "Королева Шершней" с гранатометами. Бойцы ВСУ впервые применили такое средство против оккупантов в мае 2025 года.