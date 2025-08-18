В Україні показали шестиствольний перехоплювач "Хижак shooter": які дрони РФ під загрозою

Український FPV-дрон перехоплювач "Хижак" від компанії 3DTech, озброєний шестиствольною установкою "Shoter" дозволяє українським військовим уражати ворожі безпілотники різного типу прямо у повітрі.

За принципом роботи систему порівнюють з рушницею-дробовиком 12 калібру. Інженер компанії-розробника 3DTech Антон Возний розповів подробиці журналістам видання "Укрінформ".

Винахідники встановили установку "Shoter" на звичайний FPV-дрон з 10-дюймовою рамою. Всередину шести створів встановлюються спеціальні заряди із дробом. Система має три режими стрільби: одиночні постріли, черга і залп із всіх стволів одразу. Головною перевагу розробники називають абсолютну відсутність віддачі, що дозволяє дрону стабільно триматися у повітрі під час атаки цілей.

За словами Антона Возного, "Хижак Shoter" може збивати FPV-дрони, розвідувальні коптери типу DJI Mavic, розвідувальні безпілотники літакового типу. У деяких випадках можна аткож атакувати живу силу ЗС РФ.

У 3DTech зазначили, що досы вдосконалюють конструкцію системи "Хижак Shoter", щоб українські військові отримали максимально ефективну зброю.

3DTech вже серійно виготовляє лінійку дронів "Хижак REBOFF", які Міноборони кодифікувало у травні 2025 року. Вони використовують котушки з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км і розвивають швидкість до 143 км/год. Перші зразки надійшли у армію у 2024 році.

Раніше повідомляли про українські дрони "Королева Шершнів" із гранатометами. Бійці ЗСУ вперше застосували такий засіб проти окупантів у травні 2025 рокі.