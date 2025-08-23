Батарея ноутбука не держит заряд: что это значит и обязательно ли нужен ремонт

Многие современные гаджеты, в том числе и ноутбуки работают на литий-ионных аккумуляторах. Такие батареи со временем изнашиваются, но заменить их будет гораздо сложнее, чем обычные щелочные батарейки.

Прежде чем ставить на ноутбук новый аккумулятор, желательно разобраться, почему батарея перестала держать заряд, пишет slashgear.com. Например, перегрев ноутбука может быть не связан выходом из строя аккумулятора – причиной нагревания могут быть засоренные вентиляционные отверстия.

Точно так же может быть не связана с батареей и более медленная работы ноутбука. Виновником проблемы, возможно, является заполненный диск, на котором нужно просто освободить место. А если ноутбук работает только от сети, то причина может крыться в сбое расширенного интерфейса конфигурации и питания ноутбука (ACPI), и надо его сбросить (это несложно сделать в Windows 10 и 11). Если же все другие факторы исключены, то проблема действительно в батарее.

Отчет об аккумуляторе

Многие современные устройства оповещают хозяев о низком уровне заряда батареи, а ноутбуки могут даже сканировать свои батареи и предоставлять подробный отчет благодаря соответствующей встроенной функции.

Если у вас ноутбук с Windows 10 или 11, откройте командную строку, введите «powercfg /batteryreport», нажмите клавишу Enter и найдите отчет о состоянии аккумулятора в файле System32.

Если у вас Mac, просто откройте меню «Об этом Mac», выберите «Отчет о системе», нажмите «Оборудование», а затем «Питание». Это меню предоставит вам подробную информацию: от количества циклов перезарядки до текущей максимальной емкости.

Как поменять батарею

Раньше большинство аккумуляторов в ноутбуках можно было легко снять. Достаточно было просто выключить компьютер, открыть несколько замков безопасности и вынуть аккумулятор. Но потом их сменили такие аккумуляторы, которые невозможно извлечь, не разобрав ноутбук.

Так что, если аккумулятор вашего ноутбука легко снимаемый, вы можете заменить его самостоятельно. Если в вашем девайсе используется внутренний блок питания, лучше обратитесь к специалисту.

А когда будете утилизировать старый аккумулятор, помните, что его нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Нужно отнести батарею в специализированной пункт.

