Батарея ноутбука не тримає заряд: що це означає і чи обов'язково потрібен ремонт

Багато сучасних гаджетів, зокрема й ноутбуки, працюють на літій-іонних акумуляторах. Такі батареї з часом зношуються, але замінити їх буде набагато складніше, ніж звичайні лужні батарейки.

Перш ніж ставити на ноутбук новий акумулятор, бажано розібратися, чому батарея перестала тримати заряд, пише slashgear.com. Наприклад, перегрів ноутбука може бути не пов'язаний з виходом з ладу акумулятора — причиною нагрівання можуть бути засмічені вентиляційні отвори.

Так само може бути не пов'язана з батареєю і повільніша робота ноутбука. Винуватцем проблеми, можливо, є заповнений диск, на якому потрібно просто звільнити місце. А якщо ноутбук працює лише від мережі, то причина може критися в збої розширеного інтерфейсу конфігурації та живлення ноутбука (ACPI), і треба його скинути (це нескладно зробити у Windows 10 та 11). Якщо ж усі інші чинники виключені, то проблема дійсно в батареї.

Звіт про акумулятор

Багато сучасних пристроїв сповіщають господарів про низький рівень заряду батареї, а ноутбуки можуть навіть сканувати свої батареї та надавати детальний звіт завдяки відповідній вбудованій функції.

Якщо у вас ноутбук з Windows 10 або 11, відкрийте командний рядок, введіть "powercfg /batteryreport", натисніть клавішу Enter і знайдіть звіт про стан акумулятора у файлі System32.

Якщо у вас Mac, просто відкрийте меню "Про цей Mac", виберіть "Звіт про систему", натисніть "Обладнання", а потім "Живлення". Це меню надасть вам детальну інформацію: від кількості циклів перезарядки до поточної максимальної ємності.

Як поміняти батарею

Раніше більшість акумуляторів у ноутбуках можна було легко зняти. Достатньо було просто вимкнути комп'ютер, відкрити кілька замків безпеки і вийняти акумулятор. Але потім їх змінили такі акумулятори, які неможливо витягти, не розібравши ноутбук.

Отже, якщо акумулятор вашого ноутбука легко знімається, ви можете замінити його самостійно. Якщо у вашому девайсі використовується внутрішній блок живлення, краще зверніться до фахівця.

А коли будете утилізувати старий акумулятор, пам'ятайте, що його не можна викидати разом зі звичайним сміттям. Потрібно віднести батарею до спеціалізованого пункту.

