Оккупанты получили новые дроны с LTE-связью и удаленным управлением: детали от ГУР (фото)

Россияне активно применяют на разных направлениях новый БАЛА. По данным украинской разведки, он может использоваться и как разведывательный, и как ударный беспилотник.

Related video

"Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса", — сообщили 20 августа в Главном управлении разведки.

В ударной версии этого БПЛА камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель. То есть оператор может работать с новым беспилотником по принципу FPV. Кроме того, он может применяться как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.

В ГУР показали, как выглядит новый российский дрон с LTE-связью Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Разведка опубликовала 3D-модель нового российского дрона. По конструкции этот БПЛА имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", похожий на "Шахед", но несколько меньше. Навигация налажена с помощью помехозащищенной системы спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

В ГУР подчеркнули, что почти 50% деталей нового беспилотника — родом из Китая, в частности речь идет о модулях связи, мини-компьютере, регуляторе питания и кварцевом генераторе. В носовой части фюзеляжа установлен двигатель DLE, который делает российский БПЛА наиболее похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" (или "Герань-3") производства вражеской компании ZALA Aero Group.

Напомним, эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов предупредил, что в Китае готовят к выходу новую версию модема. Это может существенно повлиять на управление БПЛА, ведь позволит удаленное управление в любом месте, где есть сеть.

В Украине испытывают разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс Droid, оборудованный пулеметом Browning. Он способен проехать 22 километра со скоростью 7 километров в час.