Окупанти отримали нові дрони з LTE-зв'язком і віддаленим керуванням: деталі від ГУР (фото)

Росіяни активно застосовують на різних напрямках новий БАЛА. За даними української розвідки, він може використовуватись і як розвідувальний, і як ударний безпілотник.

"Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу", — повідомили 20 серпня у Головному управлінні розвідки.

В ударній версії цього БПЛА камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль. Тобто оператор може працювати з новим безпілотником за принципом FPV. Окрім того, він може застосовуватись як хибна ціль для перевантаження української ППО.

У ГУР показали, як виглядає новий російський дрон з LTE-зв'язком Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

Розвідка опублікувала 3D-модель нового російського дрона. За конструкцією цей БПЛА має фюзеляж типу "дельта-крило", схожий на "Шахед", але дещо менший. Навігація налагоджена за допомогою завадозахищеної системи супутникового позиціювання з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

У ГУР підкреслили, що майже 50% деталей нового безпілотник — родом з Китаю, зокрема йдеться про модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення та кварцовий генератор. У носовій частині фюзеляжу встановлений двигун DLE, який робить російський БПЛА найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "Італмас" (або "Герань-3") виробництва ворожої компанії ZALA Aero Group.

Нагадаємо, експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов попередив, що у Китаї готують до виходу нову версію модема. Це може суттєво вплинути на керування БПЛА, адже дозволить віддалене керування будь-де, де є мережа.

