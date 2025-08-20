Срочно проверьте свой браузер: пользователи Google Chrome по всему миру оказались в опасности

Компания Google объявила экстренное предупреждение в связи с серьезной уязвимостью, которая может привести к масштабной хакерской атаке и затронуть миллиарды пользователей.

Киберпреступники могут атаковать разнообразные устройства по всему миру, пишет The Sun. Поэтому всем пользователям Chrome рекомендуется немедленно обновить свою систему. Иначе хакеры могут перезаписать важные данные в памяти компьютеров, планшетов и смартфонов.

Ошибка была обнаружена в начале августа специалистами Google, использовавшим помощь искусственного интеллекта. С 19 августа, после тщательного тестирования, было запущено срочное обновление.

Эксперты по безопасности советуют пользователям проверить версию Chrome, перейдя по адресу chrome://settings/help в адресной строке браузера. После этого браузер автоматически проверит и установит доступные обновления.

Опасную уязвимость удалось найти с помощью инструмента Big Sleep, разработанного в сотрудничестве с Google DeepMind и Project Zero. В частности, Big Sleep обнаружил около двух десятков уязвимостей в широко используемых проектах с открытым исходным кодом.

Еще киберэксперты выяснили, что интернет-преступники теперь предпочитают не использовать зараженные вложения, а размещать вредоносные ссылки. Например, такие скрытые ловушки могут содержаться в электронных письмах, кнопках и даже в PDF-файлах или документах Word. Одно неверное нажатие может привести к краже ваших логинов или незаметной установке вредоносного ПО, предупреждают специалисты.

Они отмечают, что такие инструменты очень просты в использовании, поэтому даже не слишком опытные мошенники могут создавать убедительные подделки и обходить проверки безопасности (такие как многофакторная аутентификация).

Ранее Фокус писал, что мошенники крадут данные карты через смартфон. Проблема особенно актуальна в сезон отпусков, когда люди больше путешествуют и чаще пользуются открытыми сетями Wi-Fi.

Также сообщалось, что делать, если у вас пытаются украсть деньги со счета. Прежде всего, помните, что аферисты могут притворяться вполне надежными персонажами – например, представителями банков.