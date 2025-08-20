Терміново перевірте свій браузер: користувачі Google Chrome по всьому світу опинилися в небезпеці

Компанія Google оголосила екстрене попередження у зв'язку із серйозною вразливістю, яка може призвести до масштабної хакерської атаки і зачепити мільярди користувачів.

Related video

Кіберзлочинці можуть атакувати різноманітні пристрої по всьому світу, пише The Sun. Тому всім користувачам Chrome рекомендується негайно оновити свою систему. Інакше хакери можуть перезаписати важливі дані в пам'яті комп'ютерів, планшетів і смартфонів.

Помилка була виявлена на початку серпня фахівцями Google, які використовували допомогу штучного інтелекту. З 19 серпня, після ретельного тестування, було запущено термінове оновлення.

Експерти з безпеки радять користувачам перевірити версію Chrome, перейшовши за адресою chrome://settings/help в адресному рядку браузера. Після цього браузер автоматично перевірить і встановить доступні оновлення.

Небезпечну вразливість вдалося знайти за допомогою інструменту Big Sleep, розробленого у співпраці з Google DeepMind і Project Zero. Зокрема, Big Sleep виявив близько двох десятків вразливостей у широко використовуваних проєктах із відкритим вихідним кодом.

Ще кіберексперти з'ясували, що інтернет-злочинці тепер вважають за краще не використовувати заражені вкладення, а розміщувати шкідливі посилання. Наприклад, такі приховані пастки можуть міститися в електронних листах, кнопках і навіть у PDF-файлах або документах Word. Одне невірне натискання може призвести до крадіжки ваших логінів або непомітного встановлення шкідливого ПЗ, попереджають фахівці.

Вони зазначають, що такі інструменти дуже прості у використанні, тож навіть не надто досвідчені шахраї можуть створювати переконливі підробки та обходити перевірки безпеки (такі як багатофакторна аутентифікація).

Раніше Фокус писав, що шахраї крадуть дані картки через смартфон. Проблема особливо актуальна в сезон відпусток, коли люди більше подорожують і частіше користуються відкритими мережами Wi-Fi.

Також повідомлялося, що робити, якщо у вас намагаються вкрасти гроші з рахунку. Перш за все, пам'ятайте, що аферисти можуть прикидатися цілком надійними персонажами — наприклад, представниками банків.