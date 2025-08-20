Популярное приложение "заговорило": теперь можно создавать аудиоверсии текстов Google Docs

Слуховое восприятие – важный элемент процесса обучения. Иногда нет возможности читать большой текст, и возможность прослушать его очень пригодилась бы.

Компания Google сделала важный шаг в направлении «озвучивания», пишет androidpolice.com. В частности, начинает внедряться модель преобразования текста в речь, которая позволит создавать аудиоверсии текстовых документов из Google Docs.

Модель на базе Gemini будет поддерживать различные голоса и скорости воспроизведения, предоставляя пользователям широкие возможности для настройки.

Вам достаточно перейти в раздел «Инструменты» Google Docs, чтобы получить доступ к новой функции «Аудио», – и вы сможете быстро прослушать содержимое открытой вкладки.

Авторы могут заранее добавлять кнопки для прослушивания аудио в свои работы в Google Docs, и это позволяет прослушивать вкладки без необходимости предварительного создания аудиоверсии вручную. Еще авторы смогут добавлять соответствующие элементы, выбрав «Вставка» → «Кнопки для прослушивания аудио» → «Прослушать вкладку». После добавления кнопки в документ появится возможность изменить ее название, цвет и размер.

Правда, пока что новая функция доступна только для документов на английском языке и только на настольных устройствах. Google еще не делала заявлений насчет того, планирует ли она расширить поддержку других языков и устройств и, если так, то когда это произойдет.

В нынешнем виде функция к концу месяца уже станет доступна в аккаунтах Google Workspace Business Standard, Business Standard Plus, Enterprise Standard и Enterprise Standard Plus. Кроме того, доступ к ней получат клиенты с тарифными планами Gemini Education, Gemini Education Premium, Gemini Business, Gemini Enterprise, а также тарифными планами Google AI Pro и Ultra.

