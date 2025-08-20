Популярний додаток "заговорив": тепер можна створювати аудіоверсії текстів Google Docs

Слухове сприйняття — важливий елемент процесу навчання. Іноді немає можливості читати великий текст, і можливість прослухати його стала б у пригоді.

Related video

Компанія Google зробила важливий крок у напрямку "озвучування", пише androidpolice.com. Зокрема, починає впроваджуватися модель перетворення тексту на мовлення, яка дасть змогу створювати аудіоверсії текстових документів з Google Docs.

Модель на базі Gemini підтримуватиме різні голоси та швидкості відтворення, надаючи користувачам широкі можливості для налаштування.

Вам достатньо перейти в розділ "Інструменти" Google Docs, щоб отримати доступ до нової функції "Аудіо", — і ви зможете швидко прослухати вміст відкритої вкладки.

Автори можуть заздалегідь додавати кнопки для прослуховування аудіо у свої роботи в Google Docs, і це дає змогу прослуховувати вкладки без необхідності попереднього створення аудіоверсії вручну. Ще автори зможуть додавати відповідні елементи, вибравши "Вставка" → "Кнопки для прослуховування аудіо" → "Прослухати вкладку". Після додавання кнопки в документ з'явиться можливість змінити її назву, колір і розмір.

Щоправда, поки що нова функція доступна тільки для документів англійською мовою і тільки на настільних пристроях. Google ще не робила заяв щодо того, чи планує вона розширити підтримку інших мов і пристроїв і, якщо так, то коли це станеться.

У нинішньому вигляді функція до кінця місяця вже стане доступна в акаунтах Google Workspace Business Standard, Business Standard Plus, Enterprise Standard і Enterprise Standard Plus. Крім того, доступ до неї отримають клієнти з тарифними планами Gemini Education, Gemini Education Premium, Gemini Business, Gemini Enterprise, а також тарифними планами Google AI Pro і Ultra.

Нагадаємо, у червні 2025 року в додатку Google Messages нарешті запрацювала довгоочікувана функція "Видалити для всіх". Така опція видалення небажаних повідомлень тестувалася ще з березня нинішнього року.

А ще Google нарешті запустила вкрай корисну функцію видалення небажаних повідомлень не тільки на своєму телефоні, а й на пристрої співрозмовника. Щоправда, видалити повідомлення можна буде тільки в тому разі, якщо інший користувач його ще не відкрив і не зберіг.