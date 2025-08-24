Умные гаджеты, которые понадобятся дома: названы топ-5 лучших устройств (фото)

Современные девайсы задуманы так, чтобы максимально упрощать нам жизнь. Причем с их помощью можно решить даже самые мелкие бытовые неудобства.

Related video

Бывает, что людей раздражают непривычно расположенные выключатели или неудобные шторы, отмечает slashgear.com. Издание предлагает собственный рейтинг самых удобных умных устройств для дома.

Умное освещение

Такое освещение можно перенастраивать под просмотр фильма, романтический ужин или домашнюю вечеринку. Можно даже настроить освещение под музыку, которая играет на ваших колонках.

Подсветка создаст нужную атмосферу Фото: Amazon

К тому же, у умного освещения есть неожиданный бонус – оно может отпугивать потенциальных грабителей. Например, можно настроить освещение так, чтобы оно подсвечивало гостиную на несколько часов по вечерам и создавало эффект того, что дома всегда кто-то есть.

Умные шторы

Этими шторами можно управлять одним нажатием кнопки, одним касанием в мобильном приложении или даже одной командой умному помощнику.

Шторы защитят от посторонних взглядов Фото: Amazon

Еще они полезны, когда нужно следить за тем, чтобы температура в доме не колебалась слишком сильно в течение дня (таким образом можно и сэкономить на кондиционере).

Вдобавок ко всему, это удобный способ оптимизировать распорядок дня и защитить личное пространство, особенно если интерьер дома виден с улицы.

Если шторы по каким-то причинам вам не нравятся, их можно заменить на умные жалюзи.

Умные экраны

Чтобы не привязывать управление всеми гаджетами к одному телефону, можно использовать умный дисплей.

Дисплей соберет на одном устройстве все нужные функции

К нему можно подключить что угодно, и ваши гости смогут, например, включать свет без необходимости подключения светильников к телефону.

Умные дисплеи могут выполнять и другие функции – показывать погоду, транслировать музыку, воспроизводить видео, просматривать календари и даже выполнять звонки.

Умные столики

Обычно умную мебель используют как прикроватные столики. Но можно не ограничиваться этим – к примеру, есть умные журнальные столики, сочетающие в себе множество практичных функций.

Столик может быть многофункциональным Фото: Amazon

Помимо Bluetooth-колонок, некоторые столы также оснащены беспроводной зарядкой, USB-портами, розетками и холодильником.

Умные диффузоры

Такие устройства – это отличный способ сделать ваш дом уютнее.

Диффузор добавляет ощущения уюта Фото: Amazon

Диффузор работает почти бесшумно и позволяют регулировать яркость светодиодов, устанавливать расписания и таймеры, а также интегрироваться с такими умными домашними экосистемами, как Apple HomeKit, Amazon Alexa и SmartThings. Можно даже приобрести диффузор, для которого не нужна вода.

Ранее Фокус писал про топ-5 странных гаджетов, о которых вы и не знали. Там оказались телефон в форме банана, кепка-плеер и усыпляющий динамик-подушка.

Также стало известно, какие гаджеты нельзя использовать в жару. Кроме ожидаемой духовки, в списке оказались игровые консоли, приставки – и, как ни странно, вентиляторы.