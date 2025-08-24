Розумні гаджети, які знадобляться вдома: названо топ 5 найкращих пристроїв (фото)

Сучасні девайси задумані так, щоб максимально спрощувати нам життя. Причому з їхньою допомогою можна вирішити навіть найдрібніші побутові незручності.

Буває, що людей дратують незвично розташовані вимикачі або незручні штори, зазначає slashgear.com. Видання пропонує власний рейтинг найзручніших розумних пристроїв для дому.

Розумне освітлення

Таке освітлення можна переналаштовувати під перегляд фільму, романтичну вечерю або домашню вечірку. Можна навіть налаштувати освітлення під музику, яка грає на ваших колонках.

Підсвічування створить потрібну атмосферу Фото: Amazon

До того ж, у розумного освітлення є несподіваний бонус — воно може відлякувати потенційних грабіжників. Наприклад, можна налаштувати освітлення так, щоб воно підсвічувало вітальню на кілька годин вечорами і створювало ефект того, що вдома завжди хтось є.

Розумні штори

Цими шторами можна керувати одним натисканням кнопки, одним дотиком у мобільному застосунку або навіть однією командою розумному помічнику.

Штори захистять від сторонніх поглядів Фото: Amazon

Ще вони корисні, коли потрібно стежити за тим, щоб температура в будинку не коливалася надто сильно впродовж дня (у такий спосіб можна й заощадити на кондиціонері).

Додатково до всього, це зручний спосіб оптимізувати розпорядок дня і захистити особистий простір, особливо якщо інтер'єр будинку видно з вулиці.

Якщо штори з якихось причин вам не подобаються, їх можна замінити на розумні жалюзі.

Розумні екрани

Щоб не прив'язувати управління всіма гаджетами до одного телефону, можна використовувати розумний дисплей.

Дисплей збере на одному пристрої всі потрібні функції

До нього можна під'єднати що завгодно, і ваші гості зможуть, наприклад, увімкнути світло без необхідності під'єднання світильників до телефона.

Розумні дисплеї можуть виконувати й інші функції — показувати погоду, транслювати музику, відтворювати відео, переглядати календарі та навіть виконувати дзвінки.

Розумні столики

Зазвичай розумні меблі використовують як приліжкові столики. Але можна не обмежуватися цим — наприклад, є розумні журнальні столики, що поєднують у собі безліч практичних функцій.

Столик може бути багатофункціональним Фото: Amazon

Крім Bluetooth-колонок, деякі столи також оснащені бездротовою зарядкою, USB-портами, розетками і холодильником.

Розумні дифузори

Такі пристрої — це чудовий спосіб зробити ваш будинок затишнішим.

Дифузор додає відчуття затишку Фото: Amazon

Дифузор працює майже безшумно і дає змогу регулювати яскравість світлодіодів, встановлювати розклади і таймери, а також інтегруватися з такими розумними домашніми екосистемами, як Apple HomeKit, Amazon Alexa і SmartThings. Можна навіть придбати дифузор, для якого не потрібна вода.

Раніше Фокус писав про топ-5 дивних гаджетів, про які ви й не знали. Там опинилися телефон у формі банана, кепка-плеєр і динамік-подушка, що присипляє.

Також стало відомо, які гаджети не можна використовувати у спеку. Крім очікуваної духовки, у списку опинилися ігрові консолі, приставки — і, як не дивно, вентилятори.