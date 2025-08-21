"Космос пришел на фронт": россияне жалуются на невидимый и почти неуязвимый дрон ВСУ

Украинские войска начали применять на войне квадрокоптеры нового типа, с которыми оккупантами очень сложно бороться.

Российские специалисты изучили несколько сбитых образцов и назвали дрон "Марсианин" за сходство с вертолетом Ingenuity, запущенным NASA на Марс. Подробности в Telegram cообщила пресс-служба 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ "Бешеные псы".

По словам россиян, главная особенность "Марсианина" заключается в системе связи, которая практически неуязвима для традиционных методов радиоэлектронной борьбы. Ему не нужна спутниковая навигация GPS или ГЛОНАСС, он может лететь по заданному маршруту в режиме полного радиомолчания. Кроме того, он хорошо автономно ориентируется на местности без карт, умеет зависать над точкой, летать над зоной кругами или "восьмерками".

Дрон выполняет сложные миссии, ориентируясь по таймеру и меняя высоту. У него пока нет ночного режима, украинские разработчики устанавливали инфракрасный фонарь, но решение не идеальное.

"Марсианин" остается невидимым для средств радиоэлектронной разведки, пока не выйдет в эфир — в этот момент его можно выявить по сигналам LORA (169 и 470 МГц) или по сильному Wi-Fi-сигналу. В других случаях дрон выдают только звуки винтов.

Еще одна особенность — это радиомодемы, которые меняют роли прямо в полете. Сначала элемент обеспечивает связь или передачу видео, а в другой момент уже ретранслирует сигналы или создает помехи.

"По сути, "Марсианин" — это радиотехнический "швейцарский нож" в воздухе. Универсальный, умный, гибкий. И самое неприятное — эффективных средств противодействия ему пока нет, — пишут российские военные. — Противник фактически получил дрон, которому не страшны наши привычные методы борьбы. Космос пришел на фронт, и "Марсианин" пока что играет не на нашей стороне".

Ранее писали, что в Украине протестировали БПЛА-матку Sparta, который несет под крыльями FPV-дроны. Ее разработала немецкая компания Quantum Systems.

Сообщали также, что ВС РФ начали применять новый БПЛА с LTE-модемами. С помощью мобильных базовых станций они могут передавать видео или менять маршрут. В ГУР говорят, что дрон могут использовать как для ведения разведки, так и нанесения ударов.