"Космос прийшов на фронт": росіяни скаржаться на невидимий і майже невразливий дрон ЗСУ

Українські війська почали застосовувати на війні квадрокоптери нового типу, з якими окупантами дуже складно боротися.

Російські фахівці вивчили кілька збитих зразків і назвали дрон "Марсіанин" за схожість із вертольотом Ingenuity, запущеним NASA на Марс. Подробиці в Telegram повідомила пресслужба 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ "Скажені пси".

За словами росіян, головна особливість "Марсіанина" полягає в системі зв'язку, яка практично невразлива для традиційних методів радіоелектронної боротьби. Йому не потрібна супутникова навігація GPS або ГЛОНАСС, він може летіти за заданим маршрутом у режимі повного радіомовчання. Крім того, він добре автономно орієнтується на місцевості без карт, вміє зависати над точкою, літати над зоною колами або "вісімками".

Дрон виконує складні місії, орієнтуючись за таймером і змінюючи висоту. У нього поки немає нічного режиму, українські розробники встановлювали інфрачервоний ліхтар, але рішення не ідеальне.

"Марсіанин" залишається невидимим для засобів радіоелектронної розвідки, поки не вийде в ефір — у цей момент його можна виявити за сигналами LORA (169 і 470 МГц) або за сильним Wi-Fi-сигналом. В інших випадках дрон видають тільки звуки гвинтів.

Ще одна особливість — це радіомодеми, які змінюють ролі просто в польоті. Спочатку елемент забезпечує зв'язок або передачу відео, а в інший момент уже ретранслює сигнали або створює перешкоди.

"По суті, "Марсіанин" — це радіотехнічний "швейцарський ніж" у повітрі. Універсальний, розумний, гнучкий. І найнеприємніше — ефективних засобів протидії йому поки що немає, — пишуть російські військові. — Противник фактично отримав дрон, якому не страшні наші звичні методи боротьби. Космос прийшов на фронт, і "Марсіанин" поки що грає не на нашому боці".

Раніше писали, що в Україні протестували БПЛА-матку Sparta, який несе під крилами FPV-дрони. Її розробила німецька компанія Quantum Systems.

Повідомляли також, що ЗС РФ почали застосовувати новий БПЛА з LTE-модемами. За допомогою мобільних базових станцій вони можуть передавати відео або змінювати маршрут. У ГУР кажуть, що дрон можуть використовувати як для ведення розвідки, так і нанесення ударів.