Телефон следит за вами, когда вы даже не подозреваете: как это прекратить

Современные смартфоны устроены так, что знают о каждом вашем передвижении. Более того, они могут делиться с этой информацией – как минимум, с вашим мобильным оператором.

Значок GPS, который появляется, когда приложение использует данные о вашем местоположении, – это лишь вершина айсберга, передает Fox News. Ваш телефон может определить локацию несколькими способами – помогут вышки сотовой связи, сети Wi-Fi, маяки Bluetooth и даже фоновые пинги.

Однако ситуацию можно изменить, просто покопавшись в настройках телефона. Например, Apple хранит журнал «Значимые места» довольно скрыто. Этот журнал как бы предназначен для того, чтобы сделать ваши «Карты» лучше, но там также хранится подробная история ваших посещений.

Вот как можно очистить настройки на iPhone:

Откройте «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Службы определения местоположения».

Прокрутите до раздела «Системные службы».

Нажмите «Значимые места».

Для разблокировки используйте Face ID или пароль, а затем просмотрите историю.

Нажмите «Очистить историю» и, если вы больше не хотите, чтобы она отслеживалась, выключите ее.

Заодно проверьте список служб геолокации и установите для приложений значение «При использовании» или «Никогда», ведь большинству приложений не требуется круглосуточный доступ.

Версия для Android называется «Timeline» и привязана к вашему аккаунту Google, а не только к устройству. Даже если вы смените телефон, журнал сохранится и будет собирать данные, пока вы его не отключите.

Чтобы очистить настройки на Android:

Откройте Google Карты.

Нажмите на изображение своего профиля > Ваша хронология.

Нажмите на три точки > Настройки местоположения и конфиденциальности.

В разделе «Настройки местоположения» отключите опцию «Временная шкала».. Вы также можете удалить все данные этой опции.

Далее проверьте разрешения приложения:

Откройте Настройки > Местоположение > Разрешения приложений .

Измените для всех приложений параметр «Разрешить всегда» на «Разрешить только во время использования» или «Запретить».

Есть и универсальный совет, который пригодится для пользователей любых смартфонов. Даже вышеназванные функции отключены, ваш оператор все равно знает, где вы находитесь, когда ваш телефон подключен к сети. Если вам действительно нужна полная конфиденциальность, вам придется выключить телефон или перейти в режим полета.

