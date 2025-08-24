Телефон стежить за вами, коли ви навіть не підозрюєте: як це припинити

Сучасні смартфони влаштовані так, що знають про кожне ваше пересування. Ба більше, вони можуть ділитися цією інформацією — щонайменше, з вашим мобільним оператором.

Значок GPS, який з'являється, коли додаток використовує дані про ваше місцезнаходження, — це лише вершина айсберга, передає Fox News. Ваш телефон може визначити локацію кількома способами — допоможуть вишки стільникового зв'язку, мережі Wi-Fi, маяки Bluetooth і навіть фонові пінги.

Однак ситуацію можна змінити, просто покопавшись у налаштуваннях телефону. Наприклад, Apple зберігає журнал "Значущі місця" досить приховано. Цей журнал нібито призначений для того, щоб зробити ваші "Карти" кращими, але там також зберігається детальна історія ваших відвідувань.

Ось як можна очистити налаштування на iPhone:

Відкрийте "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Служби визначення місця розташування".

Прокрутіть до розділу "Системні служби".

Натисніть "Значущі місця".

Для розблокування використовуйте Face ID або пароль, а потім перегляньте історію.

Натисніть "Очистити історію" і, якщо ви більше не хочете, щоб вона відстежувалася, вимкніть її.

Заодно перевірте список служб геолокації та встановіть для застосунків значення "Під час використання" або "Ніколи", адже більшості застосунків не потрібен цілодобовий доступ.

Версія для Android називається "Timeline" і прив'язана до вашого облікового запису Google, а не тільки до пристрою. Навіть якщо ви зміните телефон, журнал збережеться і збиратиме дані, поки ви його не вимкнете.

Щоб очистити налаштування на Android:

Відкрийте Google Карти.

Натисніть на зображення свого профілю > Ваша хронологія.

Натисніть на три точки > Налаштування місця розташування та конфіденційності.

У розділі "Налаштування місця розташування" вимкніть опцію "Тимчасова шкала". Ви також можете видалити всі дані цієї опції.

Далі перевірте дозволи програми:

Відкрийте Налаштування > Місцезнаходження > Дозволи додатків .

Змініть для всіх додатків параметр "Дозволити завжди" на "Дозволити тільки під час використання" або "Заборонити".

Є й універсальна порада, яка стане в пригоді для користувачів будь-яких смартфонів. Навіть вищеназвані функції вимкнені, ваш оператор все одно знає, де ви перебуваєте, коли ваш телефон підключений до мережі. Якщо вам дійсно потрібна повна конфіденційність, вам доведеться вимкнути телефон або перейти в режим польоту.

