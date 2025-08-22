Угроза для жизни: в Европе демонтируют сотни тысяч солнечных панелей, что произошло

Солнечные панели начали разбирать в "Схипхоле", крупнейшего аэропорта Нидерландов, выполняя постановление суда. Электростанция может закрыться навсегда, хотя есть решение проблемы.

Парк, запущенный в 2025 году неподалеку от Амстердама, расположен очень близко к двум взлетно-посадочным полосам, и блики слепят пилотов самолетов, которые заходят на посадку, что потенциально может обернуться катастрофой и гибелью людей. Подробности сообщает информационное агентство Belga, ссылаясь на представителей аэропорта, муниципалитета города Харлеммермера и бельгийской компании-оператора De Groene Energie Corridor (DGEC).

DGEC уже приступила к демонтажу 78 000 панелей на двух из четырех взлетно-посадочных полос в соответствии с постановлением суда, предписывающим демонтировать их как основной источник бликов. Оставшиеся 150 000 панелей также будут демонтированы поэтапно.

DGEC в начале августа предупредила, что полное закрытие парка может привести к ее банкротству. Чтобы избежать этого, блестящие поверхности солнечных панелей планируют покрыть специальной антибликовой пленкой, а затем установить их обратно.

Если городской совет Харлеммермера одобрит это решение, то оно может устранить проблему навсегда. Уже достигнуты соглашения с Министерством инфраструктуры и водного хозяйства, и все стороны обязались внести финансовый вклад, хотя точные суммы пока не разглашаются.

В 2024 году Бельгийская компания Energy Solutions Group (ESG), занимающаяся зеленой энергетикой и базирующаяся в Хойсден-Золдере, инвестировала 90 миллионов евро в солнечный парк в "Схипхоле" и приобрела DGEC Согласно данным на сайте компании, строительство началось в июле 2024 года, а объект был введен в эксплуатацию в мае этого года.

"Энергетический переход иногда влечет за собой сложные вопросы. Благодаря отличному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами мы можем объединить устойчивую энергетику и безопасность полетов", — заявил в пресс-релизе Берт Кримерс, директор DGEC и генеральный директор Energy Solutions Group.

Чем помешали солнечные панели аэропорту Схипхола

