Загроза для життя: у Європі демонтують сотні тисяч сонячних панелей, що сталося

Сонячні панелі почали розбирати в "Схіпхолі", найбільшого аеропорту Нідерландів, виконуючи постанову суду. Електростанція може закритися назавжди, хоча є рішення проблеми.

Related video

Парк, запущений 2025 року неподалік від Амстердама, розташований дуже близько до двох злітно-посадкових смуг, і відблиски засліплюють пілотів літаків, які заходять на посадку, що потенційно може обернутися катастрофою і загибеллю людей. Подробиці повідомляє інформаційна агенція Belga, посилаючись на представників аеропорту, муніципалітету міста Харлеммермера та бельгійської компанії-оператора De Groene Energie Corridor (DGEC).

DGEC уже розпочала демонтаж 78 000 панелей на двох із чотирьох злітно-посадкових смуг згідно з постановою суду, що наказує демонтувати їх як основне джерело відблисків. Решту 150 000 панелей також буде демонтовано поетапно.

DGEC на початку серпня попередила, що повне закриття парку може призвести до її банкрутства. Щоб уникнути цього, блискучі поверхні сонячних панелей планують покрити спеціальною антивідблисковою плівкою, а потім встановити їх назад.

Якщо міська рада Харлеммермера схвалить це рішення, то воно може усунути проблему назавжди. Уже досягнуто домовленостей із Міністерством інфраструктури та водного господарства, і всі сторони зобов'язалися зробити фінансовий внесок, хоча точні суми поки що не розголошуються.

У 2024 році Бельгійська компанія Energy Solutions Group (ESG), що займається зеленою енергетикою та базується в Хойсден-Золдері, інвестувала 90 мільйонів євро в сонячний парк у "Схіпхолі" і придбала DGEC Згідно з даними на сайті компанії, будівництво розпочалося в липні 2024 року, а об'єкт ввели в експлуатацію в травні цього року.

"Енергетичний перехід іноді тягне за собою складні питання. Завдяки чудовій співпраці з усіма зацікавленими сторонами ми можемо об'єднати стійку енергетику та безпеку польотів", — заявив у пресрелізі Берт Крімерс, директор DGEC і генеральний директор Energy Solutions Group.

Чим завадили сонячні панелі аеропорту Схіпгола

Раніше писали, що у США можуть закрити сонячну електростанцію вартістю 2,2 млрд доларів. На думку експертів, вона стала нерентабельною через появу дешевших технологій, до того ж засліплює водіїв авто і губить тварин.

Писали також, що сонячні панелі у світі подешевшали на 99%. За словами інженерів, причиною стала складна взаємодія 81 інновації.