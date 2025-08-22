Может планировать: дрон с фиксированным крылом, возможно, превзойдет Mavic

Дроны уже стали неотъемлемой частью не только военной, но и мирной жизни. Однако их конструкция все еще несовершенно и нуждается в доработках.

Винтокрылые дроны, как и квадрокоптеры, маневренны, но быстро расходуют энергию, поясняет interestingengineering.com. Британские исследователи создали дрон с фиксированным крылом, прототипом которого стали совы.

Ученые изучали точность и маневренность полета хищных птиц – ведь часто беспилотнbкам не хватает именно маневренности в условиях плотного воздушного пространства или турбулентного ветра. Для изучения поведения сов и их ориентирования в ограниченном пространстве даже запустили проект под названием Learning2Fly.

«Природа уже решила многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся при управлении дронами. Хищные птицы могут выполнять невероятно точные маневры в сложных условиях, и мы используем этот опыт, чтобы сделать беспилотники с фиксированным крылом более умными и лучше подходящими для городов с высотными зданиями», – старший преподаватель Университета Суррея Олаф Марксен.

Команда исследователей объединяет экспериментальные данные полетов с машинным обучением, чтобы помочь дронам прогнозировать и контролировать движение в режиме реального времени.

Лаборатория захвата движения в Суррее отслеживает легкие прототипы, переделанные из игрушечных самолетов. Бортовые датчики и высокоскоростные камеры записывают их полет в трех измерениях. Затем команда передает эти данные в модель машинного обучения, которая может предсказывать поведение дрона без дорогостоящего аэродинамического моделирования.

Первые результаты порадовали ученых, и они уже готовы переходить к следующему этапу – проведению экспериментов на открытом воздухе. Эти испытания должны доказать способность дронов адаптироваться к изменениям ветра, турбулентности и движущимся препятствиям.

Отметим, что среди недостатков популярных беспилотников DJI Mavic часто называются чувствительность дронов к погодным условиям и их зависимость от GPS. В условиях, когда спутниковый сигнал недоступен, а погода неблагоприятная – например, идет дождь или дует сильный ветер – дроны оказываются уязвимыми.

