Дешевле "Шахеда" и бьет на 1600 км: Украина тысячами выпускает дроны FP-1 (видео)

Украинская компания Fire Point наладила серийное производство нового дальнобойного дрона FP-1, публично представленного лишь в мае 2025 года. Предприятие выпускает около 100 таких аппаратов ежедневно, что составляет порядка 3000 дронов в месяц.

Такие показатели сопоставимы с темпами производства в РФ иранских «Шахедов», при этом себестоимость FP-1 значительно меньше иранского БПЛА. Об этом сообщили обозреватели Defense Express.

Репортаж о производстве беспилотников FP-1

Отмечается, что стоимость одного FP-1 составляет около 55 тысяч долларов, тогда как закупочная цена «Шахеда» в 2023 году достигала 193 тысяч долларов. Хотя за это время цена российского дрона могла измениться как в меньшую, так и в большую сторону из-за использования модулей спутниковой навигации “Комета-М”.

При этом украинский дрон обладает впечатляющими характеристиками — дальность полета до 1600 км, а масса боевой части может достигать 60–120 кг в зависимости от конфигурации.

В Defense Express пояснили, что главный секрет снижения цены кроется во внедрении некоторых производственных и технологических решений. Конструкция FP-1 выполнена из фанеры, элементы которой вырезаются на лазерных станках с ЧПУ. Такой подход обеспечивает дешевизну и скорость сборки, что является ключевым фактором для одноразового ударного дрона-камикадзе. В отличие от этого, Shahed-136 и его российские аналоги используют карбоновые материалы и более дорогие двигатели, что повышает стоимость.

Эксперты отмечают, что Украина впервые вышла на сопоставимый с Россией уровень массового производства дальнобойных беспилотников. А регулярные удары украинских БПЛА по объектам в РФ подтверждают, что подобное вооружение стало неотъемлемой частью современной войны.

Украинский ударный беспилотник FP-1 Фото: Украинская правда

Ранее мы писали о том, что известно об украинском ударном БПЛА FP-1 самолетного типа. Точные характеристики беспилотника пока не раскрываются, однако по фото можно определить, что аппарат сконструирован по двухбалочной схеме с высоко расположенным прямым крылом.

Напомним, 15 августа Силы обороны атаковали здание в Енакиево Донецкой области, где базировался пункт управления ВС РФ. Аналитики предположили, что для нанесения удара украинская сторона могла использовать отечественный дрон FP-1.