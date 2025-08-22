Дешевше за "Шахед" і б'є на 1600 км: Україна тисячами випускає дрони FP-1 (відео)

Українська компанія Fire Point налагодила серійне виробництво нового далекобійного дрона FP-1, публічно презентованого лише в травні 2025 року. Підприємство випускає близько 100 таких апаратів щодня, що становить близько 3000 дронів на місяць.

Такі показники можна порівняти з темпами виробництва у РФ іранських "Шахедів", при цьому собівартість FP-1 значно менша за іранський БПЛА. Про це повідомили оглядачі Defense Express.

Репортаж про виробництво безпілотників FP-1

Зазначається, що вартість одного FP-1 становить близько 55 тисяч доларів, тоді як закупівельна ціна "Шахеда" у 2023 році сягала 193 тисяч доларів. Хоча за цей час ціна російського дрона могла змінитися як у менший, так і в більший бік через використання модулів супутникової навігації "Комета-М".

При цьому український дрон має вражаючі характеристики — дальність польоту до 1600 км, а маса бойової частини може досягати 60-120 кг залежно від конфігурації.

У Defense Express пояснили, що головний секрет зниження ціни криється у впровадженні деяких виробничих і технологічних рішень. Конструкція FP-1 виконана з фанери, елементи якої вирізають на лазерних верстатах з ЧПУ. Такий підхід забезпечує дешевизну і швидкість складання, що є ключовим фактором для одноразового ударного дрона-камікадзе. На відміну від цього, Shahed-136 і його російські аналоги використовують карбонові матеріали й дорожчі двигуни, що підвищує вартість.

Експерти зазначають, що Україна вперше вийшла на порівнянний з Росією рівень масового виробництва далекобійних безпілотників. А регулярні удари українських БПЛА по об'єктах у РФ підтверджують, що таке озброєння стало невід'ємною частиною сучасної війни.

Український ударний безпілотник FP-1 Фото: Українська правда

Раніше ми писали про те, що відомо про український ударний БПЛА FP-1 літакового типу. Точних характеристик безпілотника поки що не розкривають, проте за фото можна визначити, що апарат сконструйований за двобалковою схемою з високо розташованим прямим крилом.

Нагадаємо, 15 серпня Сили оборони атакували будівлю в Єнакієвому Донецької області, де базувався пункт управління ЗС РФ. Аналітики припустили, що для нанесення удару українська сторона могла використовувати вітчизняний дрон FP-1.