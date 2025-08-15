Удар по бригаде ВС РФ: эксперты назвали дрон, который попал по Енакиево, под Москвой и Арзамасом

В командный пункт россиян мог попасть беспилотник FP-1 Сил обороны Украины, который производится в большом количестве и вызывает интерес со стороны стран-партнеров Украины. Впервые дрон FP-1 появился в 2024 году и с тех пор его используют для атак на российские регионы.

В ночь на 15 августа Силы обороны атаковали здание в Енакиево Донецкой области, где базировались российские оккупанты, в частности, и их пункт управления. Для нанесения удара украинская сторона могла использовать отечественный дрон FP-1. Такое мнение высказали аналитики Defence Express.

Оѕіпт-аналитик "Мощный информатор" уверен, что для атаки использовали именно FP-1, поскольку, по его словам, он видел фото остатков одного из дронов.

"FP-1 работает", — написал он.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил успешное поражение места дислокации 132 ОМСБр ВС РФ, но не объяснил, какой вид оружия достал до цели.

"Было осуществлено огневое поражение пункта управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ в городе Енакиево, что на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты поражения уточняются", — говорится в сообщении.

Удар по бригаде ВС РФ — что известно о дроне FP-1

Ударный беспилотник-камикадзе FP-1 в Украине представили в мае 2025 года ко Дню пехоты. Он предназначен для поражения врага на стратегической глубине и способен нести боевую часть массой до 120 кг и преодолевать расстояние до 1600 км.

Как сообщал "Милитарный", FP-1 уже производится в большом количестве и вызывает интерес со стороны стран-партнеров Украины. Впервые дрон FP-1 появился в 2024 году. Уже тогда его использовали для атак на российские регионы.

В частности, FP-1 использовали для атаки на "Краснозаводский химический завод" (КХЗ) в 70 км от Москвы и приборостроительный завод в Арзамасе Нижегородской области.

"Что касается самого пункта управления, то его поражение может на некоторых время внести определенный хаос в планы противника. Впрочем, без подтверждений о погибших масштаб влияния оценивать пока рано", — рассуждают аналитики Defence Express.

Напомним, что на днях в России показали, как с помощью лазерного оружия сбивают украинские беспилотники. В частности, показали, как сбивают БпЛА FP-1.

Дроны FP-1 применяются для ударов по РФ по меньшей мере с 2024 года. В частности, они атаковали авиабазу "Мариновка" в августе 2024 года, уничтожив по меньшей мере один истребитель-бомбардировщик Су-34 и повредив еще несколько.