Удар по бригаді ЗС РФ: експерти назвали дрон, який поцілив по Єнакієво, під Москвою та Арзамасом

У командному пункту росіян міг поцілити безпілотник FP-1 Сил оборони України, який виробляється у великій кількості та викликає інтерес з боку країн-партнерів України. Вперше дрон FP-1 з’явився у 2024 році й відтоді його використовують для атак на російські регіони.

В ніч на 15 серпня Сили оборони атакували будівлю в Єнакієвому на Донеччині, де базувалися російські окупанти, зокрема, і їхній пункт управління. Для завдання удару українська сторона могла використати вітчизняний дрон FP-1. Таку думку висловили аналітики Defence Express.

Оsint-аналітик "Потужний інформатор" впевнений що для атаки використали саме FP-1, оскільки, за його словами, він бачив фото залишків одного з дронів.

"FP-1 працює", — написав він.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішне ураження місця дислокації 132 ОМСБр ЗС РФ, але не пояснив, який вид зброї дістав до цілі.

"Було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил РФ у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області. Ціль уражено. Результати ураження уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Удар по бригаді ЗС РФ — що відомо про дрон FP-1

Ударний безпілотник-камікадзе FP-1 в Україні представили у травні 2025 року до Дня піхоти. Він призначений для ураження ворога на стратегічній глибині і здатний нести бойову частину масою до 120 кг та долати відстань до 1600 км.

Як повідомляв "Мілітарний", FP-1 вже виробляється у великій кількості та викликає інтерес з боку країн-партнерів України. Вперше дрон FP-1 з’явився у 2024 році. Уже тоді його використовували для атак на російські регіони.

Зокрема, FP-1 використали для атаки на "Краснозаводский химический завод" (КХЗ) за 70 км від Москви та приладобудівний завод в Арзамасі Нижньогородської області.

"Щодо самого пункту управління, то його ураження може на деяких час внести певний хаос у плани противника. Втім, без підтверджень про загиблих масштаб впливу оцінювати поки що рано", — розмірковують аналітики Defence Express.

Нагадаємо, що днями в Росії показали, як за допомогою лазерної зброї збивають українські безпілотники. Зокрема, показали, як збивають БпЛА FP-1.

Дрони FP-1 застосовуються для ударів по РФ щонайменше з 2024 року. Зокрема, вони атакували авіабазу "Маринівка" в серпні 2024 року, знищивши щонайменше один винищувач-бомбардувальник Су-34 і пошкодивши ще кілька.