Може планувати: дрон із фіксованим крилом, можливо, перевершить Mavic

Дрони вже стали невід'ємною частиною не тільки військового, а й мирного життя. Однак їхня конструкція все ще недосконала і потребує доопрацювань.

Гвинтокрилі дрони, як і квадрокоптери, маневрені, але швидко витрачають енергію, пояснює interestingengineering.com. Британські дослідники створили дрон із фіксованим крилом, прототипом якого стали сови.

Науковці вивчали точність і маневреність польоту хижих птахів — адже часто безпілотникам бракує саме маневреності в умовах щільного повітряного простору чи турбулентного вітру. Для вивчення поведінки сов та їхнього орієнтування в обмеженому просторі навіть запустили проєкт під назвою Learning2Fly.

"Природа вже розв'язала багато проблем, з якими ми стикаємося під час керування дронами. Хижі птахи можуть виконувати неймовірно точні маневри в складних умовах, і ми використовуємо цей досвід, щоб зробити безпілотники з фіксованим крилом розумнішими та більш придатними для міст із висотними будівлями", — старший викладач Університету Суррея Олаф Марксен.

Команда дослідників об'єднує експериментальні дані польотів з машинним навчанням, щоб допомогти дронам прогнозувати і контролювати рух у режимі реального часу.

Лабораторія захоплення руху в Сурреї відстежує легкі прототипи, перероблені з іграшкових літаків. Бортові датчики і високошвидкісні камери записують їхній політ у трьох вимірах. Потім команда передає ці дані в модель машинного навчання, яка може передбачати поведінку дрона без дорогого аеродинамічного моделювання.

Перші результати порадували вчених, і вони вже готові переходити до наступного етапу — проведення експериментів на відкритому повітрі. Ці випробування мають довести здатність дронів адаптуватися до змін вітру, турбулентності та рухомих перешкод.

Зазначимо, що серед недоліків популярних безпілотників DJI Mavic часто називають чутливість дронів до погодних умов і їхню залежність від GPS. В умовах, коли супутниковий сигнал недоступний, а погода несприятлива — наприклад, іде дощ або дме сильний вітер — дрони виявляються вразливими.

