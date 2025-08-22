Xiaomi выпустила "праздничный" смартфон с настоящими бриллиантами (фото)

Китайская компания Xiaomi вышла на новый уровень роскоши и выпустила эксклюзивный складной смартфон MIX Flip 2 Diamond Limited Edition. Как понятно из названия, телефон украшен бриллиантами.

Время для выпуска тоже выбрали изысканно, пишет xiaomitime.com. Новинка вышла в день фестиваля Циси, который считается китайским аналогом Дня Валентина. Лимитированная версия представлена в праздничных цветах – вишнево-красном и белоснежном. Главная фишка – бриллианты огранки «Купидон», встроенные непосредственно в центральную часть корпуса.

Cкладной смартфон MIX Flip 2 Diamond Limited Edition Фото: Xiaomi

Смартфон предлагается в довольно мощной конфигурации – 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также он оснащен матовой металлической рамкой с бриллиантовой инкрустацией.

В целом MIX Flip 2 Diamond сохраняет основные технические преимущества стандартной модели MIX Flip 2. Он получил 4,01-дюймовый внешний дисплей M9 luminous, обеспечивающий пиковую яркость до 3200 нит и поддержку более 500 высокочастотных приложений.

Толщина устройства в разложенном виде составляет 7,57 мм, а вес праздничного смартфона – 199 г.

Смартфон с бриллиантами MIX Flip 2 Diamond Limited Edition Фото: Xiaomi

К тому же, как заявляет компания Xiaomi, эта модель — первый компактный складной смартфон с аккумулятором емкостью более 5000 мАч. Прогрессу помогла батарея нового типа, содержащая 10% кремния: производители обещают телефону целый день автономной работы.

Что касается камер, то в комплект двойной камеры Leica входят:

основная камера Leica 50 МП с сенсором Light Hunter 800 и оптической стабилизацией изображения;

сверхширокоугольная камера Leica с разрешением 50 МП.

Напомним, ранее компания Motorola выпустила "ювелирный" смартфон. Речь о специальной версии складного смартфона Razr с кристаллами Swarovski. Причем это было уже не первое сотрудничество Motorola со Swarovski. Ранее в этом году в рамках коллаборации выходили «блестящие» беспроводные наушники Buds Loop.

Тенденцию подхватили и другие производители. Например, стало известно, что новый смартфон Honor получит роскошный дизайн. Складной смартфон Magic V Flip 2 решили выпустить в коллаборации с британским люксовым модным домом Jimmy Choo.