Xiaomi випустила "святковий" смартфон зі справжніми діамантами (фото)

Китайська компанія Xiaomi вийшла на новий рівень розкоші і випустила ексклюзивний складаний смартфон MIX Flip 2 Diamond Limited Edition. Як зрозуміло з назви, телефон прикрашений діамантами.

Related video

Час для випуску теж обрали вишукано, пише xiaomitime.com. Новинка вийшла в день фестивалю Цісі, який вважається китайським аналогом Дня Валентина. Лімітована версія представлена у святкових кольорах — вишнево-червоному та білосніжному. Головна фішка — діаманти огранювання "Купідон", вбудовані безпосередньо в центральну частину корпусу.

Складаний смартфон MIX Flip 2 Diamond Limited Edition Фото: Xiaomi

Смартфон пропонується в досить потужній конфігурації — 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Також він оснащений матовою металевою рамкою з діамантовою інкрустацією.

Загалом MIX Flip 2 Diamond зберігає основні технічні переваги стандартної моделі MIX Flip 2. Він отримав 4,01-дюймовий зовнішній дисплей M9 luminous, що забезпечує пікову яскравість до 3200 ніт і підтримку понад 500 високочастотних застосунків.

Товщина пристрою в розкладеному вигляді становить 7,57 мм, а вага святкового смартфона — 199 г.

Смартфон з діамантами MIX Flip 2 Diamond Limited Edition Фото: Xiaomi

До того ж, як заявляє компанія Xiaomi, ця модель — перший компактний складаний смартфон з акумулятором ємністю понад 5000 мАг. Прогресу допомогла батарея нового типу, що містить 10% кремнію: виробники обіцяють телефону цілий день автономної роботи.

Що стосується камер, то в комплект подвійної камери Leica входять:

основна камера Leica 50 МП із сенсором Light Hunter 800 і оптичною стабілізацією зображення;

надширококутна камера Leica з роздільною здатністю 50 МП.

Нагадаємо, раніше компанія Motorola випустила "ювелірний" смартфон. Мова про спеціальну версію складного смартфона Razr з кристалами Swarovski. Причому це була вже не перша співпраця Motorola зі Swarovski. Раніше цього року в рамках колаборації виходили "блискучі" бездротові навушники Buds Loop.

Тенденцію підхопили й інші виробники. Наприклад, стало відомо, що новий смартфон Honor отримає розкішний дизайн. Складаний смартфон Magic V Flip 2 вирішили випустити в колаборації з британським люксовим модним будинком Jimmy Choo.