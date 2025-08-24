Какой смартфон труднее всего починить: что говорят специалисты

Пользователи при выборе между iPhone и Android часто выбирают смартфоны от Apple – мол, они идеальны в смысле дизайна и производительности. Но тут могут подстерегать неожиданные сложности.

При выборе смартфона надо учитывать не только флагманские характеристики или привлекательный вид, но и то, насколько легко будет его отремонтировать, пишет slashgear.com. И тут для фанатов iPhone не очень хорошие новости – одна из относительно новых моделей ремонту поддается очень неохотно.

В целом iPhone занимают промежуточное положение – они не самые сложные в ремонте, но и не самые простые. Однако тут неприятным исключением стал iPhone 14, а особенно его Pro-версия.

Настоящей проблемой может стать программное обеспечение, отмечают специалисты. Система «парных компонентов» Apple требует регистрации и аутентификации новых компонентов на серверах компании. На практике это означает, что даже если вы замените аккумулятор, дисплей или камеру на оригинальный аналог Apple, телефон может буквально завалить вас предупреждениями, – мол, программное обеспечение Apple «не «разрешает ремонт». И в этом большой минус iPhone 14 – что тем более иронично, ведь изначально он задумывался как «самый ремонтопригодный iPhone».

В рейтинге ремонтопригодности iFixit, на который ссылается издание, iPhone 14 получил всего 4 балла из 10. А вот более новые модели iPhone 15 и 16 уже поднялись до 7 из 10 баллов – благодаря конструкции, которая отделяет ремонт экрана от доступа к задней части корпуса и использует винты и защелки для более легкой сборки.

Вообще, по-настоящему ремонтопригодным телефон может считаться, если его можно открыть, починить и закрыть без проблем, подчеркивают эксперты. Конечно, надо учитывать и запчасти. Технически Apple вроде бы предлагает все это через свою программу самостоятельного ремонта — есть и инструкции, и запасные детали, и даже профессиональные инструменты, которые можно взять в аренду. Но по факту эти инструменты неоправданно дорогие, детали имеют строгую серийную привязку к вашему устройству, а сам процесс настолько запутан, что большинству пользователей просто не под силу с ним разобраться.

