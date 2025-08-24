Який смартфон найважче полагодити: що кажуть фахівці

Користувачі, обираючи між iPhone і Android, часто обирають смартфони від Apple — мовляв, вони ідеальні в сенсі дизайну і продуктивності. Але тут можуть спіткати несподівані складнощі.

Під час вибору смартфона треба враховувати не тільки флагманські характеристики або привабливий вигляд, а й те, наскільки легко буде його відремонтувати, пише slashgear.com. І тут для фанатів iPhone не дуже хороші новини — одна з відносно нових моделей ремонту піддається дуже неохоче.

Загалом iPhone займають проміжне становище — вони не найскладніші в ремонті, але й не найпростіші. Однак тут неприємним винятком став iPhone 14, а особливо його Pro-версія.

Справжньою проблемою може стати програмне забезпечення, зазначають фахівці. Система "парних компонентів" Apple вимагає реєстрації та автентифікації нових компонентів на серверах компанії. На практиці це означає, що навіть якщо ви заміните акумулятор, дисплей або камеру на оригінальний аналог Apple, телефон може буквально завалити вас попередженнями, — мовляв, програмне забезпечення Apple "не "дозволяє ремонт". І в цьому великий мінус iPhone 14 — що тим паче іронічно, адже спочатку він замислювався як "найбільш ремонтопридатний iPhone".

У рейтингу ремонтопридатності iFixit, на який посилається видання, iPhone 14 отримав лише 4 бали з 10. А ось новіші моделі iPhone 15 і 16 вже піднялися до 7 з 10 балів — завдяки конструкції, яка відокремлює ремонт екрана від доступу до задньої частини корпусу і використовує гвинти і засувки для легшого складання.

Взагалі, по-справжньому ремонтопридатним телефон можна вважати, якщо його можна відкрити, полагодити і закрити без проблем,наголошують експерти. Звісно, треба враховувати і запчастини. Технічно Apple начебто пропонує все це через свою програму самостійного ремонту — є і інструкції, і запасні деталі, і навіть професійні інструменти, які можна взяти в оренду. Але по факту ці інструменти невиправдано дорогі, деталі мають сувору серійну прив'язку до вашого пристрою, а сам процес настільки заплутаний, що більшості користувачів просто не по силах дати собі ради з ним.

