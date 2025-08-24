Не покупайте эти смартфоны: какие модели не дождутся важнейшего обновления системы

Обновление iOS 26 для iPhone выйдет уже в сентябре. На новых iPhone 17 оно будет предустановлено, а вот многим старым моделям повезет гораздо меньше.

Новая операционная система требует чипа A13 Bionic и совместима не со всеми моделями iPhone, поясняет slashgear.com. Поэтому, если вы приобретете iPhone, выпущенный до сентября 2019 года, обновление iOS 26 вы установить не сможете.

Как отмечает издание, самыми старыми iPhone, которые будут совместимыми с iOS 26, являются такие модели:

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max.

Вся серия iPhone 11 была выпушена как раз в сентябре 2019 года.

Эксперты отмечают также, что к безопасности старых версий iOS нельзя относиться легкомысленно. Устаревшая операционная система подвержена так называемым уязвимостям нулевого клика, которые эксплуатируют изначально выявленные уязвимости системы без необходимости взаимодействия пользователя с вредоносной программой или веб-сайтом.

Причем в случае старого iPhone поводом для беспокойства может стать не только безопасность. В этих смартфонах используются литий-ионные аккумуляторы, которые со временем изнашиваются. После трех лет использования емкость аккумулятора может снизиться до 75% от первоначальной. Так что, чем старше iPhone, тем сложнее ему будет работать с новейшими приложениями, и частые сбои станут неизбежными.

Издание напоминает, что устаревшими Apple считает те устройства, которые были сняты с производства семь или более лет назад. Поэтому лучше не покупать смартфоны, срок годности которых близок к этому или превышает этот срок.

Напомним, что в сентябре этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Обещают, что это будет самый тонкий смартфон в истории компании. Правда, некоторые инсайдеры уже настроены скептически и критикуют смартфон на слабый аккумулятор: мол, сильную батарею и невозможно было бы поместить в ультратонкий корпус.

Также стало известно, что владельцы iPhone смогут избавиться от Siri в качестве помощника по умолчанию и перейти на ChatGPT или Gemini. Правда, пока что это обещано только пользователям iPhone на территории ЕС.