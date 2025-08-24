Не купуйте ці смартфони: які моделі не дочекаються найважливішого оновлення системи

Оновлення iOS 26 для iPhone вийде вже у вересні. На нових iPhone 17 воно буде попередньо встановлено, а ось багатьом старим моделям пощастить набагато менше.

Нова операційна система вимагає чіпа A13 Bionic і сумісна не з усіма моделями iPhone, пояснює slashgear.com. Тому, якщо ви придбаєте iPhone, випущений до вересня 2019 року, оновлення iOS 26 ви встановити не зможете.

Як зазначає видання, найстарішими iPhone, які будуть сумісними з iOS 26, є такі моделі:

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max.

Усю серію iPhone 11 було випущено якраз у вересні 2019 року.

Експерти зазначають також, що до безпеки старих версій iOS не можна ставитися легковажно. Застаріла операційна система схильна до так званих вразливостей нульового кліка, які експлуатують від самого початку виявлені вразливості системи без необхідності взаємодії користувача зі шкідливою програмою або веб-сайтом.

Причому у випадку старого iPhone приводом для занепокоєння може стати не тільки безпека. У цих смартфонах використовуються літій-іонні акумулятори, які з часом зношуються. Після трьох років використання ємність акумулятора може знизитися до 75% від початкової. Тож, що старший iPhone, то складніше йому буде працювати з новітніми застосунками, і часті збої стануть неминучими.

Видання нагадує, що застарілими Apple вважає ті пристрої, які були зняті з виробництва сім або більше років тому. Тому краще не купувати смартфони, термін придатності яких близький до цього або перевищує цей термін.

Нагадаємо, що у вересні цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Обіцяють, що це буде найтонший смартфон в історії компанії. Щоправда, деякі інсайдери вже налаштовані скептично і критикують смартфон на слабкий акумулятор: мовляв, сильну батарею і неможливо було б помістити в ультратонкий корпус.

Також стало відомо, що власники iPhone зможуть позбутися Siri як попередньо встановленого помічника і перейти на ChatGPT або Gemini. Щоправда, поки що це обіцяно тільки користувачам iPhone на території ЄС.