Прекратите так делать: дурная привычка просто "убивает" батарею вашего смартфона

Пользователи смартфонов часто и не догадываются, что сами сокращают жизнь своих гаджетов. Например, некоторые владельцы iPhone каждый день выходят из всех приложений, чтобы сэкономить заряд. А этого вообще не нужно делать.

Related video

Сама компания Apple говорит, что на самом деле экономии заряда это никак не помогает, пишет The Sun. В частности, в Apple советуют закрывать приложение только в том случае, если оно не отвечает.

А ежедневный выход из приложений не только не продлевает жизнь батареи смартфона, но может даже ухудшить ситуацию. Дело в том, что после перехода на другое приложение старое «приостанавливается». А приложения, находящиеся в приостановленном состоянии, не используются активно, не открываются и не занимают системные ресурсы, поясняют в Apple.

Когда приложения находятся в приостановленном статусе, их можно быстрее и эффективнее перезапустить. Но если вы принудительно закроете приложение, его придется перезагружать с нуля. А это, во-первых, более медленный процесс, а во-вторых, он потребляет больше энергии.

Поэтому лучше просто оставить ваши приложения в приостановленном состоянии, если только у них нет каких-то реальных проблем. Например, приложение действительно надо закрыть, если оно постоянно зависает или перестает работать.

Так что предположение, что батарею разряжают незакрытые приложения, оказалось ошибочным. А проверить, какие функции на самом деле разряжают аккумулятор, можно очень простым способом: зайдите в «Настройки» > «Аккумулятор», и вы увидите длинный список приложений , отсортированных по количеству потребляемой ими энергии.

Если у вас есть приложения, потребляющие много ресурсов и не очень нужные, подумайте об их удалении, советует издание. Или же попробуйте отключить фоновое обновление для такого энергозатратного приложения, если не хотите, чтобы оно периодически проверяло наличие новой информации (например, уведомлений по электронной почте). Обратите внимание, что это может привести к снижению производительности приложения.

Другой вариант — проверить состояние аккумулятора вашего iPhone. Эти смартфоны оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые постепенно изнашиваются. Так что чем дольше вы пользуетесь своим iPhone, тем меньше заряда он будет держать со временем.

Ранее стало известно, какие модели iPhone лучше не покупать. Выяснилось, что телефоны, выпущенные раньше сентября 2019 года, уже не дождутся важнейшего обновления системы iOS.

Также сообщалось, какой iPhone сложнее всего починить. Как ни странно, это оказались не старые модели, а линейка iPhone 14.