Припиніть так робити: погана звичка просто "вбиває" батарею вашого смартфона

Користувачі смартфонів часто й не здогадуються, що самі скорочують життя своїх гаджетів. Наприклад, деякі власники iPhone щодня виходять з усіх додатків, щоб заощадити заряд. А цього взагалі не потрібно робити.

Сама компанія Apple каже, що насправді економії заряду це ніяк не допомагає, пише The Sun. Зокрема, в Apple радять закривати застосунок лише в тому разі, якщо він не відповідає.

А щоденний вихід із застосунків не тільки не подовжує життя батареї смартфона, а й може навіть погіршити ситуацію. Річ у тім, що після переходу на інший застосунок старий "призупиняється". А додатки, що перебувають у призупиненому стані, не використовуються активно, не відкриваються і не займають системні ресурси, пояснюють в Apple.

Коли додатки перебувають у призупиненому статусі, їх можна швидше й ефективніше перезапустити. Але якщо ви примусово закриєте додаток, його доведеться перезавантажувати з нуля. А це, по-перше, повільніший процес, а по-друге, він споживає більше енергії.

Тому краще просто залишити ваші додатки в призупиненому стані, якщо тільки в них немає якихось реальних проблем. Наприклад, застосунок дійсно треба закрити, якщо він постійно зависає або перестає працювати.

Тож припущення, що батарею розряджають незакриті додатки, виявилося помилковим. А перевірити, які функції насправді розряджають акумулятор, можна дуже простим способом: зайдіть у "Налаштування" > "Акумулятор", і ви побачите довгий список додатків, відсортованих за кількістю споживаної ними енергії.

Якщо у вас є додатки, які споживають багато ресурсів і не дуже потрібні, подумайте про їх видалення, радить видання. Або ж спробуйте відключити фонове оновлення для такого енерговитратного застосунку, якщо не хочете, щоб він періодично перевіряв наявність нової інформації (наприклад, повідомлень електронною поштою). Зверніть увагу, що це може призвести до зниження продуктивності програми.

Інший варіант — перевірити стан акумулятора вашого iPhone. Ці смартфони оснащені літій-іонними акумуляторами, які поступово зношуються. Тож що довше ви користуєтеся своїм iPhone, то менше заряду він триматиме з часом.

