Лучше не покупайте бюджетный iPhone: эксперты пояснили, почему он вас разочарует

Apple никогда не позиционировала себя как бюджетный бренд, но шла навстречу пользователям и выпускала более доступные версии своих смартфонов. Модель iPhone 16e вроде бы призвана стать заменой iPhone 16, но на самом деле это так не работает.

Различия очевидны уже с первого взгляда, пишет slashgear.com. У iPhone 16e всего один объектив камеры вместо двух. Есть, правда, и преимущество – новый фирменный модем C1. Но список недостатков все равно будет гораздо более длинным.

Зарядка MagSafe

iPhone 16e поддерживает беспроводную зарядку, но у него нет поддержки фирменного магнита MagSafe.

Конечно, можно компенсировать это чехлом с поддержкой MagSafe, но полагаться придется исключительно на бренд этого чехла: в дешевом чехле могут быть слабые магниты.

Управление камерой

В iPhone 16 и 16 Pro впервые появилась новая функция управления камерой — чувствительная к нажатию сенсорная кнопка на правой стороне корпуса. Впрочем, пользователи ее не оценили и посчитали как минимум неудобной.

В iPhone 16e функции управления камерой нет, и, возможно, это и к лучшему. Интересно только, почему Apple отказалась от нее, отмечает издание: просто для того, чтобы снизить цену, или потому, что признала собственную неудачу.

Беспроводное подключение

В iPhone 16e отсутствует целый ряд функций беспроводного подключения. Нет, к примеру, сверхширокополосной связи (UWB), хотя это ключевая функция, отвечающая за точность отслеживания Apple AirTags.

Кроме того, iPhone 16 поддерживает Wi-Fi 7 и 6e, а iPhone 16e – только Wi-Fi 6. Нет у бюджетника и еще одной функции – сетевого протокола Thread.

Функции камеры

Тут функционал явно урезали ради снижения цены. Первая проблема — отсутствие сверхширокоугольного объектива (камеры с зумом 0,5, которая создаёт эффект «рыбьего глаза»).

Другое замечание – оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы. Бюджетный iPhone 16e получил оптическую стабилизацию изображения, но не продвинутую версию (ту, что со сдвигом матрицы).

Третий недостаток – отсутствие режима «Действие» (Action Mode), специального режима камеры для съемки «движения», когда камера сильно трясется.

В iPhone 16e также нет кинематографического режима (позволяющего настраивать фокус после съемки, чтобы переключать внимание между объектами) и продвинутых стилей фотографии, впервые появившихся в линейке iPhone 16 (есть только обычные стили фотографии).

Дисплей смартфона

Хотя iPhone 16е оснащен отличным дисплеем Super Retina XDR с OLED-матрицей и HDR, технически он уступает iPhone 16.

Тут используется устаревший вырез, скрывающий фронтальную камеру и камеру Face ID. Максимальная яркость тоже снижена: iPhone 16е может достигать пиковой яркости лишь 1200 нит в режиме HDR или 800 нит при обычном использовании. iPhone 16 достигает пиковой яркости до 2000 нит на улице.

Наконец, у iPhone 16e нет переднего экрана Ceramic Shield «последнего поколения», как у iPhone 16.

