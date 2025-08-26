Краще не купуйте бюджетний iPhone: експерти пояснили, чому він вас розчарує

Apple ніколи не позиціонувала себе як бюджетний бренд, але йшла назустріч користувачам і випускала більш доступні версії своїх смартфонів. Модель iPhone 16e начебто покликана стати заміною iPhone 16, але насправді це так не працює.

Відмінності очевидні вже з першого погляду, пише slashgear.com. У iPhone 16e всього один об'єктив камери замість двох. Є, правда, і перевага — новий фірмовий модем C1. Але список недоліків все одно буде набагато довшим.

Зарядка MagSafe

iPhone 16e підтримує бездротову зарядку, але у нього немає підтримки фірмового магніту MagSafe.

Звісно, можна компенсувати це чохлом із підтримкою MagSafe, але покладатися доведеться винятково на бренд цього чохла: у дешевому чохлі можуть бути слабкі магніти.

Керування камерою

В iPhone 16 і 16 Pro вперше з'явилася нова функція управління камерою — чутлива до натискання сенсорна кнопка на правому боці корпусу. Утім, користувачі її не оцінили і вважають щонайменше незручною.

В iPhone 16e функції управління камерою немає, і, можливо, це й на краще. Цікаво тільки, чому Apple відмовилася від неї, зазначає видання: просто для того, щоб знизити ціну, чи тому, що визнала власну невдачу.

Бездротове підключення

В iPhone 16e відсутня ціла низка функцій бездротового підключення. Немає, наприклад, надширокосмугового зв'язку (UWB), хоча це ключова функція, що відповідає за точність відстеження Apple AirTags.

Крім того, iPhone 16 підтримує Wi-Fi 7 і 6e, а iPhone 16e — тільки Wi-Fi 6. Немає у бюджетника і ще однієї функції — мережевого протоколу Thread.

Функції камери

Тут функціонал явно урізали заради зниження ціни. Перша проблема — відсутність надширококутного об'єктива (камери із зумом 0,5, яка створює ефект "риб'ячого ока").

Інше зауваження — оптична стабілізація зображення зі зсувом матриці. Бюджетний iPhone 16e отримав оптичну стабілізацію зображення, але не просунуту версію (ту, що зі зсувом матриці).

Третій недолік — відсутність режиму "Дія" (Action Mode), спеціального режиму камери для зйомки "руху", коли камера сильно трясеться.

В iPhone 16e також немає кінематографічного режиму (що дає змогу налаштовувати фокус після зйомки, щоб перемикати увагу між об'єктами) і просунутих стилів фотографії, які вперше з'явилися в лінійці iPhone 16 (є тільки звичайні стилі фотографії).

Дисплей смартфона

Хоча iPhone 16е оснащений чудовим дисплеєм Super Retina XDR з OLED-матрицею і HDR, технічно він поступається iPhone 16.

Тут використовується застарілий виріз, що приховує фронтальну камеру і камеру Face ID. Максимальна яскравість теж знижена: iPhone 16е може досягати пікової яскравості лише 1200 ніт у режимі HDR або 800 ніт при звичайному використанні. iPhone 16 досягає пікової яскравості до 2000 ніт на вулиці.

Нарешті, у iPhone 16e немає переднього екрана Ceramic Shield "останнього покоління", як у iPhone 16.

