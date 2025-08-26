В Китае установили необычные солнечные панели, которые "спасают" города: как они работают

В Китае открыли первое в мире здание, у которого солнечные панели установлены не на крыше, а на стенах. Офисную башню, работающую на зеленой энергии, спроектировали в городе Циндао.

Высота здания – 117 метров, а прозрачные солнечные панели генерируют постоянный ток, обеспечивая 25% суточной потребности постройки в энергии, пишет interestingengineering.com. Ожидается, что инновационная система сократит выбросы углекислого газа почти на 500 тонн в год.

Революция в "зеленой" архитектуре

Обычные здания используют солнечные панели, установленные на крышах, но в этом китайском проекте все иначе. На восточном, южном и западном фасадах решили установить фотоэлектрические стеклянные навесные стены.

Здание потребляет 6000 киловатт-часов электроэнергии. По словам застройщиков, это важный шаг к тому, чтобы объединить борьбу с изменением климата и стремление развивать крупные города.

Для хранения энергии в здании используются отслужившие свой срок аккумуляторы электромобилей. Четырнадцать отслуживших свой срок аккумуляторов электромобилей установлены для хранения излишков энергии, вырабатываемой в дневное время или приобретаемой из сети в часы пониженной нагрузки.

Накопленная энергия высвобождается в периоды пикового спроса или низкой солнечной активности, обеспечивая сбалансированное и экономичное энергоснабжение.

Около 24 тысяч микродатчиков заменили переключатели внутри здания, что позволило автоматизировать работу освещения, кондиционеров и лифтов. Также в офисном здании находится первая в мире полностью автоматизированная высокоскоростная вертикальная парковка. Автомобили там можно припарковать всего за 35 секунд, причем с минимальным участием человека.

