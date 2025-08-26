У Китаї встановили незвичайні сонячні панелі, які "рятують" міста: як вони працюють

У Китаї відкрили першу у світі будівлю, у якої сонячні панелі встановлені не на даху, а на стінах. Офісну вежу, що працює на зеленій енергії, спроектували в місті Циндао.

Висота будівлі — 117 метрів, а прозорі сонячні панелі генерують постійний струм, забезпечуючи 25% добової потреби споруди в енергії, пише interestingengineering.com. Очікується, що інноваційна система скоротить викиди вуглекислого газу майже на 500 тонн на рік.

Революція в "зеленій" архітектурі

Звичайні будівлі використовують сонячні панелі, встановлені на дахах, але в цьому китайському проекті все інакше. На східному, південному і західному фасадах вирішили встановити фотоелектричні скляні навісні стіни.

Будівля споживає 6000 кіловат-годин електроенергії. За словами забудовників, це важливий крок до того, щоб об'єднати боротьбу зі зміною клімату і прагнення розвивати великі міста.

Для зберігання енергії в будівлі використовуються акумулятори електромобілів, що відслужили свій термін. Чотирнадцять акумуляторів електромобілів, що відслужили свій термін, встановлені для зберігання надлишків енергії, що виробляється в денний час або купується з мережі в години зниженого навантаження.

Накопичена енергія вивільняється в періоди пікового попиту або низької сонячної активності, забезпечуючи збалансоване й економічне енергопостачання.

Близько 24 тисяч мікродатчиків замінили перемикачі всередині будівлі, що дало змогу автоматизувати роботу освітлення, кондиціонерів і ліфтів. Також в офісній будівлі розташована перша у світі повністю автоматизована високошвидкісна вертикальна парковка. Автомобілі там можна припаркувати всього за 35 секунд, до того ж з мінімальною участю людини.

