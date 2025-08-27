Xiaomi бросает вызов Apple: популярные китайские смартфоны заработают на новой ОС

Китайская компания Xiaomi все больше укрепляет свои позиции на рынке. Кроме выпуска самых разнообразных смартфонов, Xiaomi готовится запустить и новую операционную систему HyperOS 3.

Новая ОС может даже подвинуть с пьедестала многолетнего лидера по части пользовательских интерфейсов – компанию Apple, пишет xiaomitime.com. В частности, Xiaomi удалось решить проблемы со стабильностью систем MIUI и HyperOS 1 в версии HyperOS 2, и дальше компания все больше совершенствовала интерфейс с выпусками HyperOS 2.1 и 2.2.

Что нового покажет HyperOS 3

Система HyperOS 3 будет в основном базироваться на Android 16, а некоторые смартфоны получат версию на базе Android 15. Таким образом, Xiaomi стремится унифицировать интерфейс программного обеспечения для всего своего широкого спектра гаджетов.

По данным издания, запуск Android 16 Xiaomi запланировала на второй квартал 2025 года, и это как раз совпадает с ее собственным традиционным октябрьским графиком выпуска программного обеспечения. Так что у команды разработчиков Xiaomi будет достаточно времени для интеграции главных функций Android 16 и для добавления своих фирменных настроек и оптимизаций.

Одним из самых интересных моментов HyperOS 3 называют то, как предполагаемое Google направление дизайна для Android 16 сочетается с визуальными решениями, ассоциирующимися с iOS от Apple. Известно, что компания Google разрабатывает большое обновление интерфейса, которое позволит широко использовать эффекты размытия во всем системном пользовательском интерфейсе. А такой подход долгое время был визитной карточкой дизайна Apple. Что касается HyperOS 3, то тут разработчики обещают:

большую визуальную глубину со сложными эффектами размытия;

интуитивно понятное расположение элементов интерфейса;

улучшенные визуал и удобство использования;

более плавную и отзывчивую анимацию.

Выпуск HyperOS 3 называют шансом для Xiaomi преодолеть разрыв между экосистемами Android и iOS. Китайская компания поставила себе амбициозную задачу собрать все лучшее, что уже есть, и стать новым законодателем моды в области интерфейсов Android.

Также стало известно, что 14 популярных смартфонов Xiaomi больше не получат обновлений Android. Речь тогда шла как раз о новой версии HyperOS 3.

Ранее сообщалось, что смартфоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь. Китайская компания решила в дальнейшем отказаться от сотрудничества с немецким брендом Leica и перейти на собственные технологии обработки изображений.