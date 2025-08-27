Xiaomi кидає виклик Apple: популярні китайські смартфони запрацюють на новій ОС

Китайська компанія Xiaomi все більше зміцнює свої позиції на ринку. Крім випуску найрізноманітніших смартфонів, Xiaomi готується запустити і нову операційну систему HyperOS 3.

Нова ОС може навіть посунути з п'єдесталу багаторічного лідера щодо користувацьких інтерфейсів — компанію Apple, пише xiaomitime.com. Зокрема, Xiaomi вдалося вирішити проблеми зі стабільністю систем MIUI і HyperOS 1 у версії HyperOS 2, і далі компанія дедалі більше вдосконалювала інтерфейс із випусками HyperOS 2.1 і 2.2.

Що нового покаже HyperOS 3

Система HyperOS 3 буде в основному базуватися на Android 16, а деякі смартфони отримають версію на базі Android 15. Таким чином, Xiaomi прагне уніфікувати інтерфейс програмного забезпечення для всього свого широкого спектра гаджетів.

За даними видання, запуск Android 16 Xiaomi запланувала на другий квартал 2025 року, і це якраз збігається з її власним традиційним жовтневим графіком випуску програмного забезпечення. Тож у команди розробників Xiaomi буде достатньо часу для інтеграції головних функцій Android 16 і для додавання своїх фірмових налаштувань і оптимізацій.

Одним із найцікавіших моментів HyperOS 3 називають те, як передбачуваний Google напрямок дизайну для Android 16 поєднується з візуальними рішеннями, що асоціюються з iOS від Apple. Відомо, що компанія Google розробляє велике оновлення інтерфейсу, яке дасть змогу широко використовувати ефекти розмиття в усьому системному користувацькому інтерфейсі. А такий підхід довгий час був візитною карткою дизайну Apple. Що стосується HyperOS 3, то тут розробники обіцяють:

велику візуальну глибину зі складними ефектами розмиття;

інтуїтивно зрозуміле розташування елементів інтерфейсу;

поліпшені візуал і зручність використання;

більш плавну і чуйну анімацію.

Випуск HyperOS 3 називають шансом для Xiaomi подолати розрив між екосистемами Android і iOS. Китайська компанія поставила собі амбітне завдання зібрати все найкраще, що вже є, і стати новим законодавцем моди в галузі інтерфейсів Android.

Також стало відомо, що 14 популярних смартфонів Xiaomi більше не отримають оновлень Android. Тоді йшлося якраз про нову версію HyperOS 3.

Раніше повідомлялося, що смартфони Xiaomi можуть втратити одну важливу деталь. Китайська компанія вирішила надалі відмовитися від співпраці з німецьким брендом Leica і перейти на власні технології обробки зображень.