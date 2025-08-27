Выбираем хороший телевизор для дома: какие 3 модели рекомендуют эксперты (фото)

При выборе телевизора значение имеет не только его качество изображения или ваш бюджет. Важно сразу понимать и то, как вы будете использовать новый телевизор.

Related video

Начните с того, чтобы ответить себе на базовые вопросы, – например, какой контент вы собираетесь смотреть чаще всего, пишет NYT. Надо также выбрать оптимальный размер экрана и учесть освещение в той комнате, где будет стоять телевизор. Издание предлагает собственный рейтинг лучших телевизоров для разных вкусов.

Лучший ЖК/LED-телевизор

ЖК-телевизор с LED-дисплеем подойдет тем, кто ценит высокое качество изображения, но не готов тратить целое состояние на премиальный OLED-телевизор. Между прочим, высококачественные ЖК-телевизоры хорошо подойдут для дома с ярким освещением.

Модель телевизора Hisense U8N Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Эксперты советуют серию Hisense U8N. Она оснащена всеми передовыми технологиями, и контрастность этого ЖК-телевизора может конкурировать даже с качеством OLED. Впечатляет и яркость – пиковая составила более 3000 нит в режиме изображения Dolby Vision. Любители игр тоже будут довольны – U8N можно использовать и в качестве игрового монитора, с двумя входами HDMI 2.1 с высокой пропускной способностью (один с eARC).

Лучший бюджетный ЖК-телевизор

Тут рекомендуют серию TCL QM6K. Этот телевизор сочетает в себе передовые ЖК-технологии и любимую многими платформу Google TV, но, так как это все-таки бюджетная модель, она будет уступать по качеству яркости и точности более продвинутым моделям.

Модель телевизора TCL QM6K Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

В целом серия TCL QM6K обеспечивает прекрасное изображение в разрешении 4K, качество звука выше среднего, а еще QM6K хорошо подходит для игр благодаря частоте обновления 144 Гц (что, кстати, нечасто встречается в бюджетном ценовом диапазоне) и удобным игровым функциям. Тут есть VRR (переменная частота обновления) и ALLM (автоматический режим с низкой задержкой).

Так как QM6K не самый яркий телевизор, лучше не ставить его в комнате с ярким солнечным светом или рассеянным светом.

Лучший OLED-телевизор

Тут однозначно побеждает серия LG C5. Такие телевизоры обеспечивают насыщенную цветопередачу, идеальный уровень черного и широкие углы обзора.

Модель телевизора LG C5 Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

В них не используется новая технология QD-OLED, но это все равно один из самых ярких OLED-телевизоров. Серия C5 понравится и геймерам – благодаря низкой задержке ввода, частоте обновления 144 Гц, большому набору игровых функций (есть встроенная панель Game Optimizer), поддержке Dolby Vision и четырем входам HDMI 2.1.

Ранее эксперты сравнили топовые телевизоры и сказали, какой лучше. Тогда речь шла о моделях Samsung QN80F и LG B5.

Еще стало известно, что сон у телевизора может быть полезным. Обычно медики это не одобряют, но для некоторых людей телевизор является частью ритуала засыпания.