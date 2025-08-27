Обираємо хороший телевізор для дому: які 3 моделі рекомендують експерти (фото)

Під час вибору телевізора значення має не тільки його якість зображення або ваш бюджет. Важливо одразу розуміти й те, як ви будете використовувати новий телевізор.

Почніть з того, щоб відповісти собі на базові запитання, — наприклад, який контент ви збираєтеся дивитися найчастіше, пише NYT. Треба також обрати оптимальний розмір екрана та врахувати освітлення в тій кімнаті, де стоятиме телевізор. Видання пропонує власний рейтинг найкращих телевізорів для різних смаків.

Найкращий РК/LED-телевізор

РК-телевізор з LED-дисплеєм підійде тим, хто цінує високу якість зображення, але не готовий витрачати цілий статок на преміальний OLED-телевізор. Між іншим, високоякісні РК-телевізори добре підійдуть для будинку з яскравим освітленням.

Модель телевізора Hisense U8N Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Експерти радять серію Hisense U8N. Вона оснащена всіма передовими технологіями, і контрастність цього РК-телевізора може конкурувати навіть з якістю OLED. Вражає і яскравість — пікова склала понад 3000 ніт у режимі зображення Dolby Vision. Любителі ігор теж будуть задоволені — U8N можна використовувати і як ігровий монітор, з двома входами HDMI 2.1 з високою пропускною здатністю (один з eARC).

Найкращий бюджетний РК-телевізор

Тут рекомендують серію TCL QM6K. Цей телевізор поєднує в собі передові РК-технології та улюблену багатьма платформу Google TV, але, оскільки це все-таки бюджетна модель, вона поступатиметься за якістю яскравості і точності більш просунутим моделям.

Модель телевізора TCL QM6K Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

Загалом серія TCL QM6K забезпечує прекрасне зображення з роздільною здатністю 4K, якість звуку вища за середню, а ще QM6K добре підходить для ігор завдяки частоті оновлення 144 Гц (що, до речі, нечасто зустрічається в бюджетному ціновому діапазоні) та зручним ігровим функціям. Тут є VRR (змінна частота оновлення) і ALLM (автоматичний режим із низькою затримкою).

Оскільки QM6K не найяскравіший телевізор, краще не ставити його в кімнаті з яскравим сонячним світлом або розсіяним світлом.

Найкращий OLED-телевізор

Тут однозначно перемагає серія LG C5. Такі телевізори забезпечують насичену передачу кольору, ідеальний рівень чорного і широкі кути огляду.

Модель телевізора LG C5 Фото: Lee Neikirk/NYT Wirecutter

У них не використовується нова технологія QD-OLED, але це все одно один із найяскравіших OLED-телевізорів. Серія C5 сподобається і геймерам — завдяки низькій затримці введення, частоті оновлення 144 Гц, великому набору ігрових функцій (є вбудована панель Game Optimizer), підтримці Dolby Vision і чотирьом входам HDMI 2.1.

