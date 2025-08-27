Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Студентам разрешили онлайн-регистрацию в общежитии: как зарегистрироваться со смартфона (видео)

Можно зарегистрироваться со смартфона
Студентам разрешили онлайн-регистрацию в общежитии | Фото: Pexels

В Украине заработала цифровая услуга для студентов — теперь место проживания в общежитии можно зарегистрировать через портал Дія. Заявление подают онлайн без очередей и дополнительных справок.

Related video

Как сообщает портал государственных услуг Дія, студенты получили возможность зарегистрировать место жительства в общежитии полностью онлайн. Для этого больше не нужно обращаться в ЦНАП и собирать бумажные документы.

Ранее процедура требовала личной подачи документов в центрах предоставления админуслуг. Теперь достаточно нескольких шагов в личном кабинете на портале:

  • авторизоваться в Дії;
  • выбрать раздел "Смена места жительства";
  • проверить личные данные и указать адрес общежития;
  • выбрать учебное заведение;
  • при необходимости указать номер и дату договора о поселении;
  • подписать заявление с помощью КЭП или Дія.Підпису.

После того как университет подтвердит заявление, нужно оплатить административный сбор. Окончательное решение о регистрации поступит в электронном виде.

Пользоваться новой услугой могут невоеннообязанные студенты, которые имеют налоговый номер и подписали договор проживания в общежитии.

Зарегистрироваться онлайн сейчас можно в 23 учебных заведениях, среди которых:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Киево-Могилянская академия;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Национальный университет "Одесская юридическая академия";
  • Полтавский государственный аграрный университет;
  • Винницкий национальный технический университет;
  • Сумской национальный аграрный университет и другие.

Проект реализуется в рамках программы EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа при поддержке правительства Швейцарии.

Фокус также писал об условиях получения академических и социальных стипендий первокурсниками.

Фокус также сообщал, что с 1 сентября введут обязательную базовую военную подготовку для студентов.