Студентам разрешили онлайн-регистрацию в общежитии: как зарегистрироваться со смартфона (видео)
В Украине заработала цифровая услуга для студентов — теперь место проживания в общежитии можно зарегистрировать через портал Дія. Заявление подают онлайн без очередей и дополнительных справок.
Как сообщает портал государственных услуг Дія, студенты получили возможность зарегистрировать место жительства в общежитии полностью онлайн. Для этого больше не нужно обращаться в ЦНАП и собирать бумажные документы.
Ранее процедура требовала личной подачи документов в центрах предоставления админуслуг. Теперь достаточно нескольких шагов в личном кабинете на портале:
- авторизоваться в Дії;
- выбрать раздел "Смена места жительства";
- проверить личные данные и указать адрес общежития;
- выбрать учебное заведение;
- при необходимости указать номер и дату договора о поселении;
- подписать заявление с помощью КЭП или Дія.Підпису.
После того как университет подтвердит заявление, нужно оплатить административный сбор. Окончательное решение о регистрации поступит в электронном виде.
Пользоваться новой услугой могут невоеннообязанные студенты, которые имеют налоговый номер и подписали договор проживания в общежитии.
Зарегистрироваться онлайн сейчас можно в 23 учебных заведениях, среди которых:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Киево-Могилянская академия;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Национальный университет "Одесская юридическая академия";
- Полтавский государственный аграрный университет;
- Винницкий национальный технический университет;
- Сумской национальный аграрный университет и другие.
Проект реализуется в рамках программы EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа при поддержке правительства Швейцарии.
