Студентам дозволили онлайн-реєстрацію у гуртожитку: як зареєструватися із смартфона (відео)

В Україні запрацювала цифрова послуга для студентів — тепер місце проживання в гуртожитку можна зареєструвати через портал Дія. Заяву подають онлайн без черг і додаткових довідок.

Як повідомляє портал державних послуг Дія, студенти отримали можливість зареєструвати місце проживання в гуртожитку повністю онлайн. Для цього більше не потрібно звертатися до ЦНАП і збирати паперові документи.

Раніше процедура вимагала особистої подачі документів у центрах надання адмінпослуг. Тепер достатньо кількох кроків в особистому кабінеті на порталі:

авторизуватися у Дії;

обрати розділ "Зміна місця проживання";

перевірити особисті дані й вказати адресу гуртожитку;

обрати навчальний заклад;

за потреби зазначити номер та дату договору про поселення;

підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпису.

Після того як університет підтвердить заяву, потрібно сплатити адміністративний збір. Остаточне рішення про реєстрацію надійде в електронному вигляді.

Користуватися новою послугою можуть невійськовозобов’язані студенти, які мають податковий номер і підписали договір проживання у гуртожитку.

Зареєструватися онлайн наразі можна у 23 закладах освіти, серед яких:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний університет "Львівська політехніка";

Києво-Могилянська академія;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет "Одеська юридична академія";

Полтавський державний аграрний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Сумський національний аграрний університет та інші.

Проєкт реалізується в межах програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії.

