Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал

Студентам дозволили онлайн-реєстрацію у гуртожитку: як зареєструватися із смартфона (відео)

Можна зареєструватися із смартфона
Студентам дозволили онлайн-реєстрацію у гуртожитку | Фото: Pexels

В Україні запрацювала цифрова послуга для студентів — тепер місце проживання в гуртожитку можна зареєструвати через портал Дія. Заяву подають онлайн без черг і додаткових довідок.

Related video

Як повідомляє портал державних послуг Дія, студенти отримали можливість зареєструвати місце проживання в гуртожитку повністю онлайн. Для цього більше не потрібно звертатися до ЦНАП і збирати паперові документи.

Раніше процедура вимагала особистої подачі документів у центрах надання адмінпослуг. Тепер достатньо кількох кроків в особистому кабінеті на порталі:

  • авторизуватися у Дії;
  • обрати розділ "Зміна місця проживання";
  • перевірити особисті дані й вказати адресу гуртожитку;
  • обрати навчальний заклад;
  • за потреби зазначити номер та дату договору про поселення;
  • підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпису.

Після того як університет підтвердить заяву, потрібно сплатити адміністративний збір. Остаточне рішення про реєстрацію надійде в електронному вигляді.

Користуватися новою послугою можуть невійськовозобов’язані студенти, які мають податковий номер і підписали договір проживання у гуртожитку.

Зареєструватися онлайн наразі можна у 23 закладах освіти, серед яких:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Києво-Могилянська академія;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Національний університет "Одеська юридична академія";
  • Полтавський державний аграрний університет;
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Сумський національний аграрний університет та інші.

Проєкт реалізується в межах програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії.

Фокус також писав про умови отримання академічних та соціальних стипендій першокурсниками.

Фокус також повідомляв, що з 1 вересня запровадять обов'язкову базову військову підготовку для студентів.