Студентам дозволили онлайн-реєстрацію у гуртожитку: як зареєструватися із смартфона (відео)
В Україні запрацювала цифрова послуга для студентів — тепер місце проживання в гуртожитку можна зареєструвати через портал Дія. Заяву подають онлайн без черг і додаткових довідок.
Як повідомляє портал державних послуг Дія, студенти отримали можливість зареєструвати місце проживання в гуртожитку повністю онлайн. Для цього більше не потрібно звертатися до ЦНАП і збирати паперові документи.
Раніше процедура вимагала особистої подачі документів у центрах надання адмінпослуг. Тепер достатньо кількох кроків в особистому кабінеті на порталі:
- авторизуватися у Дії;
- обрати розділ "Зміна місця проживання";
- перевірити особисті дані й вказати адресу гуртожитку;
- обрати навчальний заклад;
- за потреби зазначити номер та дату договору про поселення;
- підписати заяву за допомогою КЕП або Дія.Підпису.
Після того як університет підтвердить заяву, потрібно сплатити адміністративний збір. Остаточне рішення про реєстрацію надійде в електронному вигляді.
Користуватися новою послугою можуть невійськовозобов’язані студенти, які мають податковий номер і підписали договір проживання у гуртожитку.
Зареєструватися онлайн наразі можна у 23 закладах освіти, серед яких:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Києво-Могилянська академія;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний університет "Одеська юридична академія";
- Полтавський державний аграрний університет;
- Вінницький національний технічний університет;
- Сумський національний аграрний університет та інші.
Проєкт реалізується в межах програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії.
