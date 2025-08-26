Стипендії першокурсників: хто отримує тисячі щомісяця і як їх не втратити

Першокурсники українських університетів мають право на академічну або соціальну стипендію. Однак правила її призначення та умови для збереження виплат відрізняються.

Згідно з постановами Кабінету Міністрів та наказами Міністерства освіти й науки, державні стипендії щомісяця отримують тисячі студентів. Вони поділяються на академічні — за результатами навчання, та соціальні — за наявності визначених законом пільг.

Стипендії в Україні — хто має право на виплати на першому курсі

Першокурсники-бюджетники можуть претендувати на академічну стипендію вже з першого семестру. Вона нараховується не за результатами іспитів, яких ще не було, а за конкурсним балом вступу, що формується з результатів Національного мультипредметного тесту.

Тобто студенти з найвищими показниками НМТ, які потрапили до списків рекомендованих до зарахування на бюджет, отримують виплати автоматично.

Соціальна стипендія, на відміну від академічної, не залежить від навчальних успіхів. Вона призначається студентам із визначених законом категорій: дітям-сиротам, особам з інвалідністю, дітям із багатодітних або малозабезпечених родин, внутрішньо переміщеним особам та іншим, передбаченим нормативними актами.

Стипендії в Україні — хто гарантовано отримає у першому семестрі

Соціальні стипендії першокурсники отримують незалежно від результатів НМТ. До категорій студентів, яким вони призначаються, належать:

діти-сироти та ті, хто позбавлений батьківського піклування;

студенти з інвалідністю I–III групи;

діти учасників бойових дій та Революції Гідності;

молодь із малозабезпечених сімей, що отримує державну допомогу;

діти загиблих військових та учасників протестів;

студенти з населених пунктів на лінії зіткнення;

інші категорії, визначені законодавством.

Проте після першої сесії виплати можуть переглянути. Якщо студент має академічну заборгованість, він може втратити право на соціальну підтримку.

Коли першокурсники можуть залишитися без стипендії

Академічна стипендія може бути скасована у випадках, коли студент не складає сесію, отримує низькі оцінки, пропускає заняття без поважних причин або не виконує навчальних завдань у встановлений термін. Якщо заборгованість не ліквідована до початку нового семестру, студент автоматично виключається з рейтингу претендентів на стипендії.

Соціальну стипендію також можна втратити, якщо:

студент більше не належить до пільгової категорії (наприклад, змінився матеріальний стан сім’ї);

під час оформлення були подані неправдиві документи;

виникла академічна заборгованість;

студент взяв академічну відпустку або був відрахований.

Водночас соціальна стипендія відновлюється після ліквідації заборгованості чи повернення з академвідпустки.

Нагадаємо, що порядок призначення та виплати соціальних стипендій для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти визначається постановою Кабміну від 28 грудня 2016 року №1045 та змінами, внесеними Постановою КМ № 147 від 26.02.2020.

