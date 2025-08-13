Уряд підвищив стипендії: подробиці нових виплат студентам, аспірантам і учням
В Україні стартує новий етап стипендійної підтримки — президентські виплати студентам зростуть у 1,5–2 рази. Школярі з високими балами НМТ теж отримають щорічні стипендії по 10 000 грн.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час молодіжного форуму "Молодь тут" оголосила про значне підвищення президентських стипендій для студентів, аспірантів та школярів. Це частина масштабної підтримки освіти та науки в Україні.
Нові розміри президентських стипендій з 1 вересня 2025 року
Уряд встановив такі розміри виплат:
- учні профтехучилищ — 6 320 грн (раніше — 5 000 грн);
- студенти коледжів та технікумів — 7 600 грн;
- студенти університетів — 10 000 грн;
- аспіранти — 23 700 грн.
Крім того, школярі, які здадуть НМТ на 185+ балів, отримають річну стипендію президента у 10 000 грн. Кількість таких стипендій зросла до 400.
Чого чекати в майбутньому
- 2025 рік — планується загальне підвищення стипендій для всіх студентів.
- Гранти "Власна Справа" зростуть з 150 000 до 200 000 грн для підтримки молодого бізнесу.
- Нові програми для креативних індустрій — держава готує додаткові фінансові можливості.
Чому це важливо
- Підтримка обдарованої молоді — президентські стипендії мотивують до кращих результатів.
- Боротьба з "втечею мізків" — підвищення виплат допоможе утримати талановитих студентів в Україні.
- Стимулювання науки — зростання стипендій для аспірантів сприятиме розвитку досліджень.
"Від президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі", — заявила Юлія Свириденко.
Раніше Фокус писав, що Кабмін спростив умови отримання соціальної стипендії для студентів.
Як повідомляв Фокус, в межах благодійної ініціативи SET Grants — SET University впровадив стипендійну програму для магістратур з кіберзахисту, інноваційної інженерії, інженерії даних, машинного навчання та хмарних рішень.