Уряд підвищив стипендії: подробиці нових виплат студентам, аспірантам і учням

В Україні стартує новий етап стипендійної підтримки — президентські виплати студентам зростуть у 1,5–2 рази. Школярі з високими балами НМТ теж отримають щорічні стипендії по 10 000 грн.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час молодіжного форуму "Молодь тут" оголосила про значне підвищення президентських стипендій для студентів, аспірантів та школярів. Це частина масштабної підтримки освіти та науки в Україні.

Нові розміри президентських стипендій з 1 вересня 2025 року

Уряд встановив такі розміри виплат:

учні профтехучилищ — 6 320 грн (раніше — 5 000 грн);

студенти коледжів та технікумів — 7 600 грн;

студенти університетів — 10 000 грн;

аспіранти — 23 700 грн.

Крім того, школярі, які здадуть НМТ на 185+ балів, отримають річну стипендію президента у 10 000 грн. Кількість таких стипендій зросла до 400.

Чого чекати в майбутньому

2025 рік — планується загальне підвищення стипендій для всіх студентів.

Гранти "Власна Справа" зростуть з 150 000 до 200 000 грн для підтримки молодого бізнесу.

Нові програми для креативних індустрій — держава готує додаткові фінансові можливості.

Чому це важливо

Підтримка обдарованої молоді — президентські стипендії мотивують до кращих результатів.

Боротьба з "втечею мізків" — підвищення виплат допоможе утримати талановитих студентів в Україні.

Стимулювання науки — зростання стипендій для аспірантів сприятиме розвитку досліджень.

"Від президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі", — заявила Юлія Свириденко.

