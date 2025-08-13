Правительство повысило стипендии: подробности новых выплат студентам, аспирантам и учащимся

В Украине стартует новый этап стипендиальной поддержки — президентские выплаты студентам вырастут в 1,5–2 раза. Школьники с высокими баллами НМТ тоже получат ежегодные стипендии по 10 000 грн.

Премьер-министр Юлия Свириденко во время молодежного форума "Молодежь здесь" объявила о значительном повышении президентских стипендий для студентов, аспирантов и школьников. Это часть масштабной поддержки образования и науки в Украине.

Новые размеры президентских стипендий с 1 сентября 2025 года

Правительство установило следующие размеры выплат:

учащиеся профтехучилищ — 6 320 грн (ранее — 5 000 грн);

студенты колледжей и техникумов — 7 600 грн;

студенты университетов — 10 000 грн;

аспиранты — 23 700 грн.

Кроме того, школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат годовую стипендию президента в 10 000 грн. Количество таких стипендий возросло до 400.

Чего ждать в будущем

2025 год — планируется общее повышение стипендий для всех студентов.

Гранты "Власна Справа" вырастут со 150 000 до 200 000 грн для поддержки молодого бизнеса.

Новые программы для креативных индустрий — государство готовит дополнительные финансовые возможности.

Почему это важно

Поддержка одаренной молодежи — президентские стипендии мотивируют к лучшим результатам.

Борьба с "бегством мозгов" — повышение выплат поможет удержать талантливых студентов в Украине.

Стимулирование науки — рост стипендий для аспирантов будет способствовать развитию исследований.

"От президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно назрело", — заявила Юлия Свириденко.

