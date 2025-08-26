Стипендии первокурсников: кто получает тысячи ежемесячно и как их не потерять

Первокурсники украинских университетов имеют право на академическую или социальную стипендию. Однако правила ее назначения и условия для сохранения выплат отличаются.

Related video

Согласно постановлениям Кабинета Министров и приказам Министерства образования и науки, государственные стипендии ежемесячно получают тысячи студентов. Они делятся на академические — по результатам обучения, и социальные — при наличии определенных законом льгот.

Стипендии в Украине — кто имеет право на выплаты на первом курсе

Первокурсники-бюджетники могут претендовать на академическую стипендию уже с первого семестра. Она начисляется не по результатам экзаменов, которых еще не было, а по конкурсному баллу поступления, который формируется из результатов Национального мультипредметного теста.

То есть студенты с самыми высокими показателями НМТ, которые попали в списки рекомендованных к зачислению на бюджет, получают выплаты автоматически.

Социальная стипендия, в отличие от академической, не зависит от учебных успехов. Она назначается студентам из определенных законом категорий: детям-сиротам, лицам с инвалидностью, детям из многодетных или малообеспеченных семей, внутренне перемещенным лицам и другим, предусмотренным нормативными актами.

Стипендии в Украине — кто гарантированно получит в первом семестре

Социальные стипендии первокурсники получают независимо от результатов НМТ. К категориям студентов, которым они назначаются, относятся:

дети-сироты и те, кто лишен родительской опеки;

студенты с инвалидностью I-III группы;

дети участников боевых действий и Революции Достоинства;

молодежь из малообеспеченных семей, получающая государственную помощь;

дети погибших военных и участников протестов;

студенты из населенных пунктов на линии соприкосновения;

другие категории, определенные законодательством.

Однако после первой сессии выплаты могут пересмотреть. Если студент имеет академическую задолженность, он может потерять право на социальную поддержку.

Когда первокурсники могут остаться без стипендии

Академическая стипендия может быть отменена в случаях, когда студент не сдает сессию, получает низкие оценки, пропускает занятия без уважительных причин или не выполняет учебных заданий в установленный срок. Если задолженность не ликвидирована до начала нового семестра, студент автоматически исключается из рейтинга претендентов на стипендии.

Социальную стипендию также можно потерять, если:

студент больше не относится к льготной категории (например, изменилось материальное положение семьи);

во время оформления были поданы ложные документы;

возникла академическая задолженность;

студент взял академический отпуск или был отчислен.

В то же время социальная стипендия восстанавливается после ликвидации задолженности или возвращения из академотпуска.

Напомним, что порядок назначения и выплаты социальных стипендий для студентов учреждений высшего и профессионального предвысшего образования определяется постановлением Кабмина от 28 декабря 2016 года №1045 и изменениями, внесенными Постановлением КМ № 147 от 26.02.2020.

Как сообщал Фокус, недавно правительство повысило стипендии студентам и аспирантам.

Фокус также писал, что в рамках благотворительной инициативы SET Grants — SET University внедрена специальная стипендиальная программа для магистратур.