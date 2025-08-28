Эти смартфоны всех удивят: какие гаджеты еще готовятся к выходу в 2025 году (фото)

Главной презентаций сентября станет уже подтвержденный выпуск новой линейки iPhone 17. Но на этом премьеры не заканчиваются – в игру вступают многие китайские бренды.

Лидером гонки уже считается компания Xiaomi, отмечает gizmochina.com. Но и прочие производители не отстают – новые смартфоны обещают выпустить Honor, OnePlus, Oppo. Издание перечисляет новинки, которые пользователи увидят до конца 2025 года.

Xiaomi 16

Эта китайская компания снова станет первой в очереди на чипсет нового поколения от Qualcomm. Предполагают, что Xiaomi 16 и 16 Pro дебютируют со Snapdragon 8 Elite 2.

Xiaomi 16 (рендер) Фото: gizmochina.com

Еще модель Xiaomi 16 Pro будет оснащена 6,8-дюймовым плоским OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2K.

Что касается системы камер, то она может получить тройную 50-мегапиксельную камеру с основным сенсором SmartSens 590. Также будет ​​50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом для селфи.

Новый смартфон выйдет с аккумулятором емкостью 7500 мАч и зарядкой мощностью 100 Вт. Интересно, что стандартная модель Xiaomi 16 почти не будет отличаться от продвинутой.

Oppo Find X9

Это еще одна линейка флагманских смартфонов, которая выйдет в конце 2025 года. Find X9 и X9 Pro станут первыми смартфонами, оснащенными чипом MediaTek Dimensity 9500, а работать они будут с ColorOS 16 на базе Android 16.

Телефон Oppo Find X9 Pro Фото: Tom's Guide

Find X9 оснастят 6,59-дюймовым плоским OLED-экраном LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Про модель Find X9 Pro известно, что у нее будет батарея емкостью 7500 мАч и 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K. На задней панели Oppo, вероятно, разместит 200-мегапиксельный перископический телеобъектив Samsung HP5, а также 50-мегапиксельный основной объектив Sony LYT-828 и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Vivo X300

Выпуск этой линейки запланирован на октябрь. Диагональ дисплея нового смартфона составит 6,3 дюйма у стандартной модели и 6,8 дюйма – у модели Pro. Камеры этой серии будут оснащены новым покрытием Zeiss для улучшения оптических характеристик.

Телефон Vivo X300 Фото: gizmochina.com

Телефоны будут работать под управлением OriginOS 6 на базе Android 16, а емкость из батарей будет варьироваться в диапазоне 6500–6375 мАч.

Honor Magic 8

Пока что об этом смартфоне известно меньше, чем о других (еще даже не было качественных рендеров). Однако уже понятно, что и Magic 8, и Magic 8 Pro будут работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Базовая модель может получить дисплей диагональю 6,6 дюйма, а продвинутая – AMOLED-панель размером 6,7 дюйма.

Батарея, скорее всего, будет емкостью 7000 мАч, телефон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку и ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев.

OnePlus 15

Новый телефон OnePlus 15 будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем LTPO производства BOE с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц.

Он будет работать на чипе Snapdragon 8 Elite 2, получит аккумулятор емкостью около 7000 мА·ч и поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Телефон OnePlus 15 Фото: gizmochina.com

Ожидают, что в этом году несколько изменится и дизайн смартфона OnePlus. В отличие от круглого модуля камеры предыдущих моделей, OnePlus 15 может получить квадратный корпус в левом верхнем углу.

Напомним, ранее китайская компания Honor представила свой новый складной смартфон Magic V5. Он был заявлен как самый тонкий в мире, – однако технически это оказалось не совсем так. На самом деле телефон можно было бы назвать самым тонким, если не считать массивного выступа его камеры.

Еще Фокус писал, что гаджеты Honor попали в число самых популярных брендов смартфонов в Европе. В списке оказались и другие известные китайские компании – Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.